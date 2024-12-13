阿塞德政權遭推翻 美國要求土耳其保護敘利亞平民
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天告訴土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），在安卡拉支持的伊斯蘭主義團體推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，敘利亞平民需要受到保護。
艾爾段今晚在首都安卡拉機場送行匈牙利總理奧班（Viktor Orban）之後，接著在機場休息室與布林肯會談了一個多小時。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，布林肯「重申敘利亞境內所有行動團體，應尊重人權、維護國際人道法律，並採取一切可行措施來保護平民，包括少數族群，這是非常重要的」。
敘利亞發生動亂後，土耳其強調其安全疑慮。土耳其一直在敘境與庫德族領導的部隊作戰，而華府支持這支部隊並視之為打擊伊斯蘭國（IS）聖戰士的重要角色。
敘利亞歷經多年僵局，伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（HTS）上週末推翻了鐵腕統治領導人阿塞德政權。
米勒轉述說，布林肯告訴艾爾段，「需要確保打擊伊斯蘭國的聯盟能夠繼續執行重要任務」。
布林肯在約旦阿卡巴（Aqaba）對媒體說：「與此同時，我們再次希望避免敘境再有任何形式的其他衝突出現。」
布林肯說：「其中一環必須確保伊斯蘭國不會再次醜惡地冒出頭，而確保這種情況不會發生的關鍵，就是我們一直支持的敘利亞民主力量（Syrian DemocraticForce）。」他提到的是庫德族領導的部隊。
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