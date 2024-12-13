教宗接見巴勒斯坦主席談兩國方案 盼明年停火
梵蒂岡與義大利持續積極調解以巴衝突，教宗方濟各今天接見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），論及以巴各自建國的「兩國方案」，教廷並呼籲雙方在2025禧年達成和平，讓朝聖徒能重返聖地。
阿巴斯預計在13日會晤義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）。
梵蒂岡新聞室12日發表聲明指出，教宗方濟各（Pope Francis）接見「巴勒斯坦國總統」（Presidentof the State of Palestine）阿巴斯，阿巴斯隨後會見教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）在旁陪同。
梵蒂岡聲明指出，在教宗與阿巴斯真誠的會談中，談到教廷與巴勒斯坦良好的雙邊關係，並強調天主教會對巴勒斯坦社會的重要貢獻，致力援助加薩走廊人道情況危急的局勢。
教廷重申譴責一切形式的恐怖主義，強調要達成兩國解決方案，只有透過對話與外交努力，以確保受特殊地位保護的聖城耶路撒冷（Jerusalem），能成為世界三大「一神信仰宗教」之間相遇與友好的地方。
明年是天主教每25年一度的神聖禧年（Jubilee），教廷在聲明最後強調，希望在2025禧年，能讓渴望和平的朝聖者重返聖地。
義大利安莎（ANSA）通訊社引述巴勒斯坦官方通訊社報導，阿巴斯在會後發表聲明，感謝教宗支持在「兩國方案」基礎上尋求巴勒斯坦的正義與和平，致力促成加薩走廊停火，並幫助加薩人民獲得人道醫療援助，讓學校與宗教場所得到應有的保護。
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