快訊

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

韓國的民主應援棒！抗爭現場為何大放K-POP

教宗接見巴勒斯坦主席談兩國方案 盼明年停火

中央社／ 羅馬12日專電

梵蒂岡與義大利持續積極調解以巴衝突，教宗方濟各今天接見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），論及以巴各自建國的「兩國方案」，教廷並呼籲雙方在2025禧年達成和平，讓朝聖徒能重返聖地。

阿巴斯預計在13日會晤義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）。

梵蒂岡新聞室12日發表聲明指出，教宗方濟各（Pope Francis）接見「巴勒斯坦國總統」（Presidentof the State of Palestine）阿巴斯，阿巴斯隨後會見教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）樞機主教，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）在旁陪同。

梵蒂岡聲明指出，在教宗與阿巴斯真誠的會談中，談到教廷與巴勒斯坦良好的雙邊關係，並強調天主教會對巴勒斯坦社會的重要貢獻，致力援助加薩走廊人道情況危急的局勢。

教廷重申譴責一切形式的恐怖主義，強調要達成兩國解決方案，只有透過對話與外交努力，以確保受特殊地位保護的聖城耶路撒冷（Jerusalem），能成為世界三大「一神信仰宗教」之間相遇與友好的地方。

明年是天主教每25年一度的神聖禧年（Jubilee），教廷在聲明最後強調，希望在2025禧年，能讓渴望和平的朝聖者重返聖地。

義大利安莎（ANSA）通訊社引述巴勒斯坦官方通訊社報導，阿巴斯在會後發表聲明，感謝教宗支持在「兩國方案」基礎上尋求巴勒斯坦的正義與和平，致力促成加薩走廊停火，並幫助加薩人民獲得人道醫療援助，讓學校與宗教場所得到應有的保護。

巴勒斯坦 教廷 義大利

延伸閱讀

教宗怎麼了？下巴瘀青惹關注 梵蒂岡這麼說…

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

教宗宣布公開講道新增中文翻譯 官網列舉對中善意

梵蒂岡迎2025禧年 創新推出教宗回函、直播朝聖

相關新聞

48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

敘利亞3個月過渡政府期間 暫停行憲和國會運作

敘利亞總統阿塞德垮台後，反抗軍成立為期3個月至明年3月初的過渡政府，政府發言人阿爾納烏特今天告訴法新社，這3個月期間暫停...

敘利亞反抗軍領袖稱將解散政府軍 臨時總理允護少數族群

敘利亞主要反抗軍「沙姆解放組織」的領袖喬拉尼透露，他將解散已跨台的阿塞德政權安全部隊。敘利亞過渡政府總理巴席爾則矢言保障...

以黎停火 美國宣布以色列展開首批撤軍

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，以色列軍隊已經根據停火協議，從黎巴嫩南部一座城鎮撤離首批軍隊，由黎巴嫩軍隊取代...

聯合國通過決議 要求加薩立即無條件永久停火

聯合國大會今天壓倒性通過表決，要求以色列與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）之間在加薩走廊（GazaStrip）立即、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。