G7領袖表明 願支持敘利亞組成「具包容性」新政府

敘利亞總統阿塞德垮台、其殘暴統治跟著結束後，七大工業國集團（G7）領袖今天表示，他們準備好支持敘利亞轉變為由一個「具包容性」的新政府治理。

法新社報導，G7國家領袖在聲明中除了呼籲敘利亞保障婦女與少數民族在內的人權，也強調有必要追究阿塞德（Bashar al-Assad）政權犯下的罪行。

敘利亞伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（HayatTahrir al-Sham，HTS）及其盟友8日閃電攻入首都大馬士革後，阿塞德匆忙逃亡出境，終結其家族50年的暴政。

G7表示：「敘利亞歷經阿塞德政權數十年的暴行後，我們支持其人民。」G7包括英國、加拿大、法國、德國、日本、美國和義大利。

將於明天舉行線上會議的G7領袖，呼籲各方「維護敘利亞領土完整與國家統一，並尊重其獨立性與主權」。

G7國家領導人重申，根據2015年支持敘利亞和平進程的「聯合國安全理事會（UN Security Council）第2254號決議原則的精神」，他們「全力支持具包容性、由敘利亞主導且由敘利亞擁有的政治轉型進程」。

聲明表示：「我們準備好支持...能達成可靠、具包容性和非宗派治理...的轉型進程，且這個政府會確保尊重法治及女權在內的普世人權，並保護所有敘利亞人。」

「若這一進程產生遵守這些標準的敘利亞未來政府，G7將與其合作，並予以全力支持」。