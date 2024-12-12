以黎停火 美國宣布以色列展開首批撤軍

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，以色列軍隊已經根據停火協議，從黎巴嫩南部一座城鎮撤離首批軍隊，由黎巴嫩軍隊取代進駐。

法新社報導，美軍中央司令部在聲明中表示，「作為（停火）協議的一部分」，今天在黎巴嫩基安（Al-Khiam）進行以色列國防軍（Israeli Defense Forces）首次撤軍並且由黎巴嫩武裝部隊入替，司令庫里拉（Erik Kurilla）本人在執行和監控總部督導」。

聲明引述庫里拉的話指出：「這是實施持久停止敵對行動的重要第一步，為繼續取得進展奠定了基礎。」

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）表示，今天黎軍進駐基安和馬爾佳庸（Marjayoun）地區，是軍方加強南部部署、執行停火決定的根本性一步。

米卡提在社群媒體X上貼文表示：「我們對軍方為建立『南部穩定』所做的努力表示敬意。」

以色列軍方同時表示，其第七旅已經「完成在黎巴嫩南部基安的任務」。

以色列聲明指出：「根據停火協議並在美國協調下，黎巴嫩武裝部隊士兵正與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）一同部署在該地區。」

五角大廈稍後表示，國防部長奧斯汀（LloydAustin）和以色列國防部長卡茲（Israel Katz）通話時告訴他，美國正在與夥伴合作支持停火。

美國的聲明指出，奧斯汀「強調停火…有可能為恢復持久安定創造條件，並使以色列和黎巴嫩邊界兩側的居民安返家園」。