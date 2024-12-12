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48小時狂炸350多次 以軍要在敘南建淨空區

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以色列九日空襲大馬士革自治市梅澤赫。（新華社）
以色列九日空襲大馬士革自治市梅澤赫。（新華社）

金融時報報導，敘利亞阿塞德政權倒台後，以色列空襲敘利亞軍事基地數百次，以色列國防部長卡茲十日表示，總理內唐亞胡已下令在敘利亞南部建立「淨空區」，這個區域內未取得以色列許可，不得使用武器和進行恐怖主義活動。

以色列地面部隊近日跨越以軍占領的戈蘭高地，進入敘利亞非軍事區，占領許多廢棄軍事據點。

過去四十八小時，以軍狂轟敘利亞三百五十多次，軍艦還攻擊敘利亞的阿爾拜達和拉塔基亞港口海軍基地。卡茲說，以色列成功摧毀敘利亞規模有限的海軍。

以色列防長卡茲表示，他和內唐亞胡總理已指示以軍，在敘南建立沒有武器和恐怖主義威脅的「淨空區」。他表示以軍不會永久駐守當地，但沒有詳細說明該區域的地理邊界，也沒有說明將採取何種行動來建立該區域。

紐約時報指出，以色列稱其轟炸已摧毀敘利亞大多數戰略武器，包括飛彈、飛機、海軍船艦、軍事基礎設施等。

以色列在敘利亞阿塞德政權垮台後的軍事行動，已引發國際社會譴責。聯合國敘利亞問題特使裴凱儒呼籲以軍立即停止轟炸。

專家指出，以色列轟炸敘利亞軍事資產，並進入戈蘭高地緩衝區，凸顯以國擔憂阿塞德政權倒台後會出現最糟糕的情況。

分析家說以軍空襲敘利亞，目標包括化學武器庫、防空系統等設施，以防落入反抗軍之手，也擔心阿塞德遭推翻恐導致敘國情勢惡化。

以色列軍方發言人阿德雷十日否認以軍已向敘利亞首都大馬士革推進的報導，稱以色列部隊「目前駐紮在緩衝區內以及靠近邊境的防禦據點，以保護以色列邊境」。

以色列 敘利亞 阿塞德

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