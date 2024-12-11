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敘利亞難民去留 德國總理：現在談論仍過早

中央社／ 柏林11日專電
圖為2日敘利亞Idlib北部Harbnush附近，因空襲被摧毀的難民營地。（美聯社）
圖為2日敘利亞Idlib北部Harbnush附近，因空襲被摧毀的難民營地。（美聯社）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日在德國公共廣播聯盟（ARD）節目「今日主題」專訪中指出，「現在敘利亞的情況仍然非常、非常危險」，此時提出對遣送敘利亞難民返回祖國的議題仍過早。

蕭茲今天在德國國會提出對總理信任投票動議，國會黨團將在下週一（16日）舉行信任投票。蕭茲日前已獲黨團支持，將代表社會民主黨（SPD）出任下屆總理候選人。

外界預計對總理信任投票動議將不會通過，原本預計在明年9月的國會選舉屆時將依法在60天內完成。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後逃亡，伊斯蘭主義組織目前接管政權。德國政壇議論是否將把德國近百萬人數的敘利亞難民遣送回國。

對此，蕭茲在專訪中表示，隨著阿塞德「這樣一個糟透的獨裁者消失」，是非常好的。在德國尋求庇護的敘利亞人感到歡喜，「我的具體計畫是我們仔細觀察局勢」。

蕭茲表示，當前德國與其他國家必須把握這個機會，「確保一個合法安全的生活方式有可能在那裡實踐；確保民主顯現，讓來自不同宗教信仰的人們可以一起和睦在那裡生活」。

蕭茲說，這是接下來幾週的任務，也許「許多人將會主動表示他們現在希望參與重建他們的國家」，「我們將會循序且嚴肅地與每個人妥善解決這個問題」。

除了外交議題外，蕭茲也在專訪中提及德國目前居高不下的食品價格議題。蕭茲表示，降低當前居高不下的食品增值稅，從現行7%調降為5%，「對低收入民眾將幫助極大」，「這也不會對聯邦總預算帶來太多的負擔」。

蕭茲說，「我認為現在首要是，我們能做出立即管理的事情，那些每個人在每日生活需求中注意到的事情。這是關於食物，你必須在超市櫃檯結帳」。

德國食品7%增值稅適用於大部分食品，包括各種水果、蔬菜、穀物和烘焙食品，和雞蛋、牛奶等乳製品，以及肉、魚和蜂蜜等動物產品。飲料和加工食品則適用19%增值稅。

對此，德國國會基民盟（CDU）黨團執委佛瑞（Thorsten Frei）今天批評這個建議是個「選舉禮物」。

德國 敘利亞 蕭茲

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