專家：憂阿塞德垮台後情勢惡化 以色列猛轟敘利亞軍事資產

專家告訴法新社，以色列轟炸敘利亞軍事資產，並進入聯合國維和人員巡邏的戈蘭高地（Golan Heights）緩衝區，凸顯以國擔憂阿塞德家族統治結束後會出現最糟糕的情況。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）中東問題專家麥寇柏格（Yossi Mekelberg）表示，「以色列政府正採取行動，應對最壞的情況。幾乎沒有任何細微差別。」

分析人士指出，以國總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）長期以來似乎認為，儘管阿塞德（Basharal-Assad）與以色列宿敵伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）結盟，但敘利亞由阿塞德繼續掌權是「最不糟糕的選擇」，也擔心阿塞德遭推翻恐導致敘國情勢惡化。

如今，以色列領導人似乎認為，他所擔心的混亂局勢已經到來。

尼坦雅胡上週末宣布，1974年的以色列與敘利亞停戰協議「已經瓦解」，並下令軍隊進入位於戈蘭高地、由聯合國人員巡邏的緩衝區。

聯合國指控以色列違反1974年停戰協議後，其主要支持者美國表示，這必須是一場「暫時性」入侵行動。

以軍「占領」緩衝區後，針對敘利亞軍事資產發動數百次中和海上攻擊，目標包括化學武器庫、防空系統等設施，以防其落入反抗軍之手。

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）呼籲以軍立即停止轟炸。

以色列特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institutefor National Security Studies）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，他預期以色列將大規模轟炸敘利亞目標。

希特里諾維奇表示，「敘利亞境內所有可飛行的戰略物資，包括飛彈、飛機，以及（軍方）科學研究中心，一切都將遭到轟炸。」

「我們不知道誰會從敘利亞那一端發動反擊，但無論是蓋達組織（Al-Qaeda）或是伊斯蘭國（IS），我們都必須做好準備，以保護我們的平民。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，軍方已接獲命令，在敘利亞南部建立一個「沒有武器和恐怖主義威脅的防禦區」。

「梅爾艾密特中心」（Meir Amit Center）分析家、前軍事情報官員奧雷格（Aviv Oreg）表示，以色列短期內最關心的問題就是化武和其他戰略武器的剩餘庫存。

他提到敘利亞反抗軍組織的部分聖戰歷史，並表示，「如果這些武器落入他們手中，誰知道他們會做出什麼事」。

麥寇柏格則對以國轟炸敘利亞的強度和規模提出質疑。他指出，「這不是與（敘利亞）新政府搭起溝通橋梁的最佳方式」。