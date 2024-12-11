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基督徒看待阿薩德垮台 幸好未有流血衝突

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
信仰人士樂觀看待阿薩德家族結束53年統治後，敘利亞將得以重生。（圖／EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Flickr used under Creative Commons license）
信仰人士樂觀看待阿薩德家族結束53年統治後，敘利亞將得以重生。（圖／EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Flickr used under Creative Commons license）

在阿薩德統治下沒有發展、經濟也停頓，針對敘利亞前領導人阿薩德於上週日遭到反抗勢力推翻並逃往俄羅斯，當地基督教領袖都樂觀看待新的政府對弱勢宗教團體會較友善，並認為阿薩德統治之下，敘利亞各方面並未成長。

人民曾過苦日子

據《梵蒂岡通訊社》報導，上週日，敘利亞反抗軍攻占首都大馬士革後，宣告前總統阿薩德53年家族統治正式劃下句點。對此，在阿勒坡服事的卡拉卡奇神父表示，許多基督徒對政權的垮台感到慶幸。他表示，「和所有敘利亞人一樣」，基督徒在政權統治下已經筋疲力盡，沒有發展，沒有經濟成長。」

他並指出，在過去幾年，反抗軍對基督徒越來越寬容，包括歸還被沒收的財產，他也呼籲國際社會應該盡責穩定這個國家。

另外，大馬士革魯菲神父則對未來局勢抱持更樂觀的看法，認為經過獨裁與嗜血政府統治53年之後，新敘利亞將就此誕生。魯菲神父強調，阿薩德造成超過五十萬人死亡以及破敗的經濟，但當前時刻是慶祝敘利亞重生的時刻。

反抗勢力允諾尊重各個信仰

據《教會時報》報導，敘利亞樞機主教澤納里表示，「感謝上帝，這次政權轉換未帶來流血事件，也沒有發生所擔憂的大屠殺。現在前方的道路陡峭，已掌權的人承諾尊重每一個人，並建設一個新的敘利亞。我們希望他們能夠履行這些承諾。」

他補充說，「反抗軍在勝利後立即與阿勒坡的主教會面並向他們保證將尊重各宗派和基督徒。我們希望他們能信守承諾並邁向和解。」

2011年敘利亞內戰爆發前，敘利亞基督徒約有150萬人，約佔總人口10%，但現今僅剩約30萬人。多數基督徒是屬於敘利亞東正教或天主教徒以及少數的新教徒。

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敘利亞 神父 薩德

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