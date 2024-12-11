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敘利亞一夕變天 美對敘政策可能有所轉變

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

10多年來，美國一直試圖避免捲入敘利亞的政治亂局，因為找不到合適的合作夥伴。伊斯蘭主義反抗軍推翻敘國強人阿塞德迫使美方改變態度，並引發一場攸關美國利益的辯論。

法新社報導，在阿塞德（Bashar al-Assad）垮台前夕，即將在一個多月後重返白宮的川普直言不諱地說敘利亞情勢「一團糟」，還說美國不應該捲入其中。

拜登政府反駁道，美國利益明顯受到威脅，包括避免敘利亞分裂和極端組織伊斯蘭國（IS）死灰復燃。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員庫克（Steven Cook）表示，川普和拜登的聲明可以結合起來，「反而形成一項還不錯的政策」。

庫克表示，美國必須解決伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（Al-Qaeda）構成的真正隱患，但「在涉及敘利亞政治方面而言，我認為這不會帶來任何好處」。

自前總統歐巴馬上任以來，美國在敘利亞問題上一直保持謹慎態度，批評者經常嘲笑這種做法「無政策可言」。

美國質疑阿塞德掌權的合法性，要求對21世紀最致命戰爭之一的暴行究責，但因對主要反抗軍的疑慮，要阿塞德下台並非美方優先考量。

伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導反抗軍推翻阿塞德，其根源可追溯到敘利亞蓋達組織分支，迄今仍被美國視為恐怖組織。

自歐巴馬時期以來，美國不顧支持沙姆解放組織的土耳其強烈反對，在敘利亞與規模較小的庫德族少數民族結盟，以打擊伊斯蘭國組織。目前約有900名美軍部署在敘利亞。

在親密盟友俄羅斯深陷入侵烏克蘭的泥潭，以色列軍隊又嚴重削弱伊朗和黎巴嫩民兵真主黨（Hezbollah）等阿塞德的主要支持者後，阿塞德在反抗軍突襲中垮台。

● 如何與伊斯蘭主義者交手？

美國最後一任駐敘利亞大使福特（RobertFord）2012年曾協助帶頭將沙姆解放組織列為恐怖組織，但他表示，自那之後，這個組織就不再攻擊美國或西方目標，而是與蓋達組織和伊斯蘭國武裝勢力作戰。

福特也滿懷希望地提到反抗軍首領喬拉尼（AbuMohammed al-Jolani）在勝利後發表的聲明，其中包括歡迎國際社會對發現的任何化學武器進行監督。

福特說：「我並不是說要『相信喬拉尼』。他顯然是個獨裁者，他顯然是個伊斯蘭主義者，不相信基督徒擁有與穆斯林平等的權力，但我確實想在一些事情上考驗他。」

他還說，華府應該退居二線，讓敘利亞人解決他們的未來。

● 權衡恐怖組織標籤

川普並未表明他在第2任期將如何改變敘利亞政策，但他過去並沒有不願與美國黑名單上的外國對手進行談判的紀錄，無論是阿富汗的塔利班（Taliban）還是北韓領導人金正恩。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國與被指定為恐怖組織的團體接觸，並無法律限制，但他說華府與沙姆解放組織沒有直接對話。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員霍爾（Natasha Hall）表示，除非美國重新考慮將沙姆解放組織列為恐怖組織一事，否則敘利亞可能面臨「毀滅性的經濟和人道主義後果」，因為這會阻礙援助組織的工作。

但她說：「話雖如此，如果在撕下這個標籤之前，沒有一個既定的談判框架和良好行為，也可能為敘利亞未來鑄下一個重大錯誤。」

伊斯蘭國 敘利亞 美國

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