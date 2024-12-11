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影／平行時空！阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞反抗軍推翻執政54年的阿塞德家族政權。歐新社
敘利亞反抗軍推翻執政54年的阿塞德家族政權。歐新社

敘利亞正處於政權交接的空窗期，到處出現混亂，民眾和反抗軍被目擊洗劫總統官邸，在廚房發現山珍海味之外，還有一份菜單備註「第一夫人不吃菠菜」，對比官邸外發生銀行搶案，還有民眾排隊領食物，十分諷刺。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一段路透公布的影片顯示，敘利亞反抗軍和民眾衝進流亡總統阿塞德官邸大肆搜刮。入口處可見一些小孩跑來跑去，還有許多人大搖大擺搬走家具，裡面還有一名持有步槍的男子。

另一段影片，根據CNN定位判斷，影片拍攝於大馬士革馬利基區（Al Maliki）總統官邸，裡面的設備一應俱全，包括一個工業冷凍庫和一個披薩烤爐。

廚房依然存放有水果、蔬菜和魚。一本筆記本中紀錄了「夫人」和「主人」的菜單，其中備註有他們的飲食偏好以及食譜。

拍攝者發現其中寫到：「夫人討厭波菜，我們不會再煮了，明天煮鮭魚或鰤魚。」

對比敘利亞民眾生活，總統官邸廚房滿滿新鮮食材，還有冷凍海鮮，宛如平行時空，不知民間疾苦。

一名女子在敘利亞流亡總統阿塞德官邸廚房發現筆記本，紀錄前第一夫人「不喜歡吃菠菜」。圖／截自@QUSAY_NOOR_在X的影音
一名女子在敘利亞流亡總統阿塞德官邸廚房發現筆記本，紀錄前第一夫人「不喜歡吃菠菜」。圖／截自@QUSAY_NOOR_在X的影音
敘利亞前總統阿塞德官邸廚房滿滿新鮮食材，官邸外卻是民眾排隊領食物，形成強烈對比。圖／截自@QUSAY_NOOR_在X的影音
敘利亞前總統阿塞德官邸廚房滿滿新鮮食材，官邸外卻是民眾排隊領食物，形成強烈對比。圖／截自@QUSAY_NOOR_在X的影音

官邸 廚房 影片

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