敘利亞阿塞德政權垮台 舊盟友伊朗悄悄劃清界線

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後，伊朗開始與他們的長期聯盟保持距離，轉而強調兩國之間的友誼史。

法新社報導，敘利亞反抗軍不到兩週內從西北部伊德利布市（Idlib）大本營一路挺進首都大馬士革（Damascus），本月8日推翻阿塞德，終結他的家族50年統治。

阿塞德垮台後，伊朗外交部起初聲明強調兩國傳統上的緊密關係，並說德黑蘭當局希望持續保持「友好關係」，但同時提醒說，未來關係發展將取決於當地「各方的作為」。

伊朗官員和官方媒體改變了對敘利亞反抗軍的態度，稱他們為「反對派團體」，而不是「恐怖分子」。主要反映官方敘事的國家電視台稱事態發展是「新篇章」，甚至批評阿塞德。

這代表阿塞德家族與伊朗統治者之間數十年緊密關係一夕之間徹底改變。

根據伊朗分析家札克里安（Mehdi Zakerian）說法，阿塞德垮台使得伊朗面臨全新的現實。他告訴法新社，伊朗已被孤立，將需要與土耳其和其他地區國家建立關係相互理解。

敘利亞長久以來在協助伊朗向黎巴嫩真主黨（Hezbollah）提供武器方面扮演要角。伊朗法斯通訊社（Fars）坦言阿塞德垮台後，德黑蘭當局將「不可避免地面臨更多困難」。

然而伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，「即使沒有敘利亞」，「抵抗軸心」（Axis ofResistance）也會持續下去。

「抵抗軸心」是一個獲伊朗支持且非正式的反以色列和反西方聯盟，成員包括真主黨、巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（ Hamas）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）以及在伊拉克的較小組織。