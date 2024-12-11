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內唐亞胡涉貪案首度出庭作證 駁斥指控「荒謬」

中央社／ 特拉維夫10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在法庭上駁斥針對他的貪腐指控，並稱其「荒謬」，成為以色列史上首位在任內面臨刑事審判的總理。

法新社和路透社報導，法官上週裁定2019年被起訴的內唐亞胡必須每週作證3次，這使得內唐亞胡不得不在法院和距法院幾分鐘路程的以色列國防部戰情室之間來回奔波。

他在法庭上作證約4小時，並將於明天繼續。他的軍事秘書兩度遞交書面訊息，第一次是要求休庭，並強調他作為總理必須兼顧雙重職責。

內唐亞胡在國家處於戰爭狀態下，面對3起案件，被控賄賂、欺詐和背信，以色列媒體稱這是「歷史性的日子」。

但內唐亞胡否認指控，他表示：「沒有貪腐，沒有欺詐。這一切簡直荒謬。」

這位右翼聯合黨（Likud）黨魁也痛批媒體，稱大多數以色列民眾是右翼，但媒體「98%站在對立面」，指控媒體多年來因為他的政策與推動巴勒斯坦建國的立場相悖，而不斷追擊他。

這場審判已經聽取多名證人的證詞，其中包括內唐亞胡的前貼身助手，他們的證詞不利於內唐亞胡。

當被問到這些指控造成多大困擾時，內唐亞胡表示：「如果我說這只是微不足道，那都算是言過其實了。我正忙於處理攸關世界大事的問題。」

內唐亞胡昨天在一場記者會上表示自己等待多年，才有機會陳述自己的立場。

他說：「這一天我等了8年，8年來一直想要說出真相，8年來等著徹底推翻這些荒謬且毫無根據的指控。」他稱這些案件是「無止境的獵巫行動」。

內唐亞胡對3位法官說：「但我也是一名總理…我正在帶領國家應對7個戰線的戰爭。我認為這兩件事是可以並行處理的。」

在法院外，內唐亞胡的支持者高喊「內唐亞胡，人民支持你」，而抗議者則高喊「比比（Bibi，內唐亞胡暱稱）進監獄」。

以色列 內唐亞胡 國防部 戰爭

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