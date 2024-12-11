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48小時狂轟350多次為侵略開路？以色列擬在敘利亞建立「無菌防區」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列9日空襲大馬士革自治市梅澤赫。新華社
以色列9日空襲大馬士革自治市梅澤赫。新華社

金融時報報導，以色列敘利亞阿塞德政權倒台後發動上百次空襲敘利亞軍事基地，國防部長卡茲10日表示，已經與總理內唐亞胡下令在敘利亞南部建立「無菌防禦區域」（sterile zones），這個區域內未取得以色列許可，不得使用武器和進行恐怖主義活動。

以色列地面部隊近日跨越占領的戈蘭高地進入敘利亞非軍事區，占領許多廢棄的軍事據點。

以色列更在過去48小時內狂轟敘利亞350多次，同時軍艦還對敘利亞的阿爾拜達（Al-Bayda）和拉塔基亞（Latakia）港口的海軍基地進行打擊。卡茲更稱，以色列以「極大的成功」摧毀敘利亞規模有限的海軍。

紐約時報指出，以色列稱其轟炸已摧毀敘利亞大多數戰略武器，包括飛彈、飛機、海軍船艦、基礎 設施等。

以色列在敘利亞阿塞德政權垮台後實施侵略，已經引發國際社會譴責。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）10日否認以軍已向敘利亞首都大馬士革推進的報導，稱以色列部隊「目前駐紮在緩衝區內以及靠近邊境的防禦據點，以保護以色列邊境」。

然而，另一位以色列軍方發言人承認，儘管大多數地面部隊行動都在緩衝區內，一些部隊確實在該區域「之外」進行了行動。

以色列軍隊入侵的全面程度難以估計。一名獲悉情況的國際外交官表示，聯合國觀察員位於緩衝區內以色列和敘利亞陣地之間，這些陣地分別稱為Alpha線和Bravo線。該外交官指出，自12月7日左右以來，觀察員看到以色列國防軍不斷向該區域運送「人員和物資」。

這名外交官表示，其中包括數百名士兵、一部分裝甲車輛和挖掘設備。他們補充說，以色列部隊已駐紮在或靠近7個廢棄的敘利亞軍事據點，當地居民主要是阿拉伯少數族裔德魯茲人，他們仍然留在原地。

以色列 敘利亞 海軍

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