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敘反抗軍從恐怖組織除名？ 華府：激辯中 英相：還太早

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日占領第三大城荷姆斯。法新社
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日占領第三大城荷姆斯。法新社

政治新聞網Politico報導，四名美國前、現任安全官員透露，華府正激烈爭論是否將敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）移出恐怖組織名單，英國首相施凱爾和以色列都認為還需觀望。

HTS在十一月底發起閃電戰，十一天內陸續占領敘利亞大城市，最終攻陷首都大馬士革，推翻總統阿塞德，支持阿塞德的伊朗和俄羅斯地緣政治利益遭受重創。

不過，喬拉尼領軍的HTS是美國指定的恐怖組織。喬拉尼與九一一恐怖攻擊主謀凱達組織合作多年，但他已在二○一六年和凱達組織斷絕關係，此後極力轉型，成為反對阿塞德的中間溫和勢力。

從現有的早期跡象來看，HTS似乎令人放心。該組織宣布與敘總理合作組成過渡政府，大赦阿塞德政府徵召的兵員和預備役軍人，並承諾不會限制婦女穿著。

不過，知情官員透露，華府對於是否、如何以及何時將HTS移出恐怖組織名單，存在巨大分歧。部分擔心HTS在權力不穩之際會展現溫和姿態，一旦全面掌權，有可能以較極端的意識形態治理。

根據美國法律，如果某個團體從事恐怖主義並威脅美國安全，國務卿可以將其指定為外國恐怖組織，其成員與支持者可能面臨制裁和刑事起訴。國務卿可隨時撤銷，但相關討論通常經過長時間審議。

英國首相施凱爾表態說，現在討論此事「為時尚早」，以色列也持謹慎態度。

恐怖組織 美國 阿塞德

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