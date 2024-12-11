以軍空襲敘300次 猛炸軍事基地

以色列十日空襲敘利亞軍事基地，整夜發動約兩百次襲擊，讓敘國陸軍資產化為烏有，敘利亞總統阿塞德八日垮台以來，以軍空襲敘國各地已超過三百次。以國官員說，將加強空襲敘國存放先進武器地點，並在當地維持部署有限軍隊。

敘利亞阿塞德政府倒台，目前敘國由各方勢力割據，群龍無首。區域安全消息人士和垮台的敘國政府軍官員說，十日上午以軍大肆空襲敘國各地軍事設施和空軍基地，摧毀數十架直升機和飛機。美聯社報導，大馬士革及其郊區夜裡可聽見劇烈空襲，網路流傳照片顯示多個飛彈發射器、直升機和軍機被毀。

敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）說，自從敘利亞阿塞德政權八日遭沙姆解放組織（HTS）領導的反抗軍推翻，以色列已在敘利亞各地執行逾三百次空襲。以軍九日就空襲前敘國政府軍的陣地，包含大馬士革、敘南和沿海等地。

SOHR負責人阿布杜拉曼說，以軍空襲存放反戰車飛彈和防空武器的武器庫等，蓄意摧毀構成威脅的任何事物。以色列國防部長卡茲說，以軍將摧毀敘國全境的重型戰略性武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、長程火箭和岸防飛彈。

以色列已控制敘利亞境內一處約四百平方公里緩衝區，是半世紀以來以軍首度進入敘利亞領土。該區是一九七三年開打的「贖罪日戰爭」隔年結束後設立，以方稱此舉意在防範阿塞德垮台後以色列遭受攻擊。以色列以往就曾在戰爭時，援引安全考量來奪取鄰國領土並無限期占領；一九六七年中東戰爭，以色列就從敘國奪下戈蘭高地。

SOHR和在敘利亞駐有記者的黎巴嫩馬雅丁電視台還指出，以色列正在敘黎邊境的敘利亞一側進軍，但此消息無法獲獨立核實。另有敘利亞安全消息人士十日向路透說，以軍對敘國的入侵已延伸至距離大馬士革廿五公里內，兵臨大馬士革西南方市鎮蓋泰納。

但以色列否認正朝大馬士革進軍。以軍發言人修夏尼說，有關以軍戰車向大馬士革前進的報導並非事實，以軍正部署在前述緩衝區內。

敘利亞國營媒體報導，目前掌控大馬士革的反抗軍HTS已任命巴席爾為過渡政府領導人，這位敘利亞新總理將領導過渡政府運作至明年三月一日。HTS從二○一九年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省廣大地區，在當地成立「救世政府」，巴席爾則是領導人。