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醫護人員：以軍襲擊加薩走廊各地 至少34人死亡

中央社／ 加薩走廊10日綜合外電報導

醫護人員表示，以色列昨晚到今天在加薩走廊（Gaza Strip）發動的攻擊已造成至少34名巴勒斯坦人喪生；與此同時，以軍戰車正駛入加薩中部和南部地區。

法新社報導，根據加薩走廊民防單位，以色列對加薩北部的襲擊造成25人死亡，其中包括婦女與兒童。

民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「昨晚8時，以色列襲擊1棟屬於卡魯特（Al-Kahlut）家族的多層樓建築，導致25人死亡。目前已辨認出16具遺體，其他仍被埋在瓦礫堆下。」

巴薩爾說，「居民正在缺乏足夠支援的情況下，試圖救出生還者」，罹難者包含5名女性和5名兒童。

另一起空襲發生在加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，至少造成7人死亡。巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）表示，另有數人受傷。針對南部拉法（Rafah）的空襲則釀成2人身亡。

而在靠近海岸的迪爾巴拉（Deir Al-Balah），當地居民稱，以國海軍逮捕了6名試圖駛入地中海的巴勒斯坦漁民。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 死亡

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