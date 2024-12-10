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阿塞德垮台囚犯獲釋 救援組織搶進「敘利亞最殘忍監獄」救人

中央社／ 貝魯特9日綜合外電報導
敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄，一名男子9日看著一個房間。美聯社
敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄，一名男子9日看著一個房間。美聯社

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德遭推翻後，武裝分子打開牢房大門，囚犯悄悄地走出來：憔悴、茫然，幾乎不敢相信他們在敘利亞最殘忍的監獄中多年的折磨已經結束。

法新社報導，一個接著一個的囚犯問：「發生了什麼事？」一個正在用手機拍攝他們的男人喊著：「你自由了，出來吧！一切都結束了。」

「巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）逃走了。我們已經推翻他。」

敘利亞歷經13年的內戰，在反抗軍發動閃電攻勢，攻入首都大馬士革後，結束阿塞德家族50多年的統治。

賽德納亞監獄（Saydnaya prison）戲劇性地解放是在反抗軍攻入監獄附近的首都大馬士革數小時後發生。反抗軍攻入首都，總統巴夏爾．阿塞德出逃，結束阿塞德家族50多年的統治，以及長達13年的內戰。

影片中出現數十名憔悴男子，其中一些人虛弱的無法行走，由同伴攙扶著。

在監獄的另一側，女子牢房被打開。在其中一間牢房門前，一個迷路的小孩正在等待。

幾個女人喊著：「我害怕。」她們顯然害怕受到進入監獄的武裝分子虐待。

人們喊道：「他倒台了，你可以出來了。」

然而，要釋放賽德納亞監獄所有囚犯比看起來更為困難。恐怕還有許許多多的囚犯被關在裡面。

敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）說，他們正在尋找「隱藏的地下牢房」。

白盔領袖沙雷（Raed Saleh）在社群平台X發文說：「我們正盡全力工作，但到目前為止，地下室和迷宮中沒有囚犯的跡象。」

他先前曾說，他正在「做最壞的打算」。

敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄，一名女子看著一個房間。美聯社
敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄，一名女子看著一個房間。美聯社

敘利亞 監獄 阿塞德

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