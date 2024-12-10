快訊

雙城論壇恐取消？若中共持續軍事脅迫 知情人士揭3可能：我方不排除喊停

不是因為心動才臉紅！日本「蘋果病」現蹤症狀曝 台大醫揭高危險族群

朝野協商爆舌戰！韓國瑜坦言「羨慕沈伯洋髮型」 韓式幽默緩和氣氛

歐洲多國凍結敘利亞人庇護程序 奧地利計畫展開遣返

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德昨天遭推翻後，奧地利計畫很快將展開敘利亞難民驅逐行動，英國、德國、法國、義大利等歐洲多國則表示，將暫停所有敘利亞人的待決庇護申請程序。

法新社報導，遭到戰火肆虐的敘利亞情勢瞬息萬變，德國在內多國政府都表示將會持續觀察，奧地利則示意將很快展開敘利亞難民驅逐行動。

在移民成為歐洲的重要敏感問題之際，其他歐洲國家的極右翼政治人物也提出類似要求，包括擁有全歐最大敘利亞裔社群的德國在內。

反移民的德國另類選擇黨（AfD）主席魏德爾（Alice Weidel）對敘利亞人昨天展開大規模集會歡欣鼓舞慶祝巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台一事嗤之以鼻。

她在X平台上發文說：「在德國境內慶祝『敘利亞獲得自由』的每一個人顯然不再有逃離家園的理由。」

德國外交部發言人指出，「很遺憾，阿塞德政權已然終結的事實無法保證未來出現和平演變」。

德國接納近100萬敘利亞難民，這些人大部分於2015年、2016年期間在前總理梅克爾（AngelaMerkel）治下入境。

德國內政部聯邦移民與難民局（Federal Office forMigration and Refugees）現在實施新作法，進行中的庇護程序「於情勢更明朗之前」暫時不予作出裁定。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，移民回國的「確切可能性難以逆料，在如此動盪不定情況之下妄加臆測，作法不專業」。

國際特赦組織（Amnesty International）抨擊德國凍結庇護程序裁定的作法，強調目前無法完全了解敘利亞人權處境。

聯合國難民機構首長也示警，在難民回國這個議題上應該「有耐心並且保持警覺」。

奧地利境內接納約10萬敘利亞人，保守派總理內哈默（Karl Nehammer）指示內政部，「進行中的所有敘利亞人庇護申請暫停處理，已經核准的所有庇護案件則進行檢討」。

奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）表示，已經指示內政部「針對有序地遣返和驅逐回敘利亞的計畫進行準備」。

法國內政部也表示，敘利亞人的庇護申請案將予擱置。荷蘭、瑞士、丹麥、瑞典、挪威也都宣布類似作法。據報導，克羅埃西亞也已跟進。

英國內政部表示，「我們評估當前情勢」的同時也採取相同作法。

義大利政府昨晚於內閣會議後同樣宣布暫停有關的庇護申請，「與歐洲夥伴們作法一致」。

希臘政府發言人則表示，期盼阿塞德垮台終將「讓敘利亞難民得以安全回家」，但該名發言人沒有宣布具體作法。

奧地利 德國 敘利亞 難民

延伸閱讀

「好朋友」阿塞德政權垮台 專家分析：北京中東戰略受挫

阿塞德遭推翻 聯合國警告敘利亞應確保化武安全

驚見醫院40具遺體生前疑遭酷刑 敘利亞反抗軍：揭露阿塞德罪行

流亡俄羅斯爽過新生活？阿塞德全球身家654億 莫斯科舅擁20套房

相關新聞

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

曾接受陸前外長情婦採訪 阿塞德過往照片被挖出引網唏噓

敘利亞阿塞德政權垮台，成為中國社交平台熱搜話題，網友翻出阿塞德去年曾參訪杭州靈隱寺的照片，嘲諷「當時靈隱寺許願，祝願敘利...

「好朋友」阿塞德政權垮台 專家分析：北京中東戰略受挫

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻逃亡，中國問題專家鄧聿文表示，北京和阿塞德政權的緊密關係讓北京擴...

敘利亞消息人士稱以軍接近大馬士革 以色列軍方否認

路透報導，超過一位敘利亞安全消息人士10日說，以色列對敘利亞的軍事入侵已到達大馬士革西南方約25公里處。以色列此前已掌控...

驚見醫院40具遺體生前疑遭酷刑 敘利亞反抗軍：揭露阿塞德罪行

敘利亞反抗軍告訴法新社，他們今天在大馬士革附近一所醫院太平間內發現約40具生前疑似遭酷刑的遺體；這些遺體被塞進屍袋中，上...

如「人類屠宰場」 敘利亞恐怖牢房囚逾10萬人、深入地底龐雜似迷宮

隨著阿塞德政權倒台，敘利亞監獄之中最惡名昭彰、有「人類屠宰場」恐怖別稱的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Prison...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。