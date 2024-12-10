敘利亞消息人士稱以軍接近大馬士革 以色列軍方否認

路透報導，超過一位敘利亞安全消息人士10日說，以色列對敘利亞的軍事入侵已到達大馬士革西南方約25公里處。以色列此前已掌控位於敘南一處緩衝區，並對敘利亞陸軍和空軍基地發動夜間空襲。

一名以色列軍方發言人否認前述消息人士說法，指以軍並未離開緩衝區。

一名敘國安全消息人士則聲稱，以色列軍隊已到達蓋泰納（Qatana），該地點深入敘利亞領土10公里，位在分隔以色列所占領戈蘭高地和敘利亞的一個非軍事區以東。

以色列先前已說，該國不會涉入敘利亞衝突，掌控前述緩衝區只是防禦動作。埃及、卡達和沙烏地阿拉伯已譴責以方入侵，沙國說此舉會毀掉敘利亞恢復安全的機會。