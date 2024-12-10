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前敘利亞情報官員涉虐囚 遭美國以戰爭罪名起訴

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部發布聲明說，遭推翻的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）手下兩名前情報官員被控對美國公民在內的平民拘留者施以不人道待遇，遭以戰爭罪名起訴。

路透社報導，根據伊利諾州北區法院（NorthernDistrict of Illinois）今天解封的起訴書，2名前敘利亞情報官員在敘利亞內戰期間，共謀對美國公民在內的平民被拘留者，實施殘忍和不人道的待遇。

檢方證實，被告是72歲的前敘利亞空軍情報官員哈山（Jamil Hassan）和65歲的馬默德（Abdul SalamMahmoud）。司法部表示，兩人目前仍在逃，當局已經發出逮捕令。

司法部還說，兩人「在大馬士革附近梅澤赫軍事機場（Mezzeh Military Airport）的梅澤赫監獄（MezzehPrison）拘留設施中，對美國公民在內的拘留者，實施殘忍和不人道待遇，共謀犯下戰爭罪」。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說，兩人在2012至2019年期間，涉嫌「鞭打、腳踢、電擊和燒傷受害者；長時間懸吊他們的手腕；以強暴和處死威脅他們；並謊稱他們的家人已遭殺害」。

敘利亞反抗軍發動閃電攻勢，攻入首都大馬士革後，結束阿塞德家族50多年的統治。

司法 敘利亞 美國公民

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