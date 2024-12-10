阿塞德遭推翻 聯合國警告敘利亞應確保化武安全
聯合國監督機構禁止化學武器組織（OPCW）今天表示，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻後，禁止化武組織已警告敘利亞當局，應確保其化武庫安全。
法新社報導，禁止化武組織表示，已聯絡敘利亞，「強調確保（該國）所有化武相關材料和設施的安全極度重要」。
2013年，敘利亞首都大馬士革附近發生化學氣體攻擊，導致1400多人死亡，不久後，敘利亞同意加入禁止化武組織。
敘利亞當局交出其申報的庫存進行銷毀，但禁止化武組織一直擔心敘利亞政府申報不全，還留有更多武器。
禁止化武組織表示：「迄今為止…敘利亞對其化武計畫的申報，仍不能視為正確完整。」
此外，禁止化武組織還說：「人們仍然關切敘利亞最初申報的完備性，以及大量下落不明的化武如何處置。」
禁止化武組織表示，準備與敘利亞當局和其他國際夥伴合作，解決這些問題。
目前控制敘利亞的伊斯蘭主義反抗軍沙姆解放組織（HTS）承諾，「準備在關乎監控武器和敏感領域的各個方面，與國際社會合作」。
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