驚見醫院40具遺體生前疑遭酷刑 敘利亞反抗軍：揭露阿塞德罪行

敘利亞反抗軍告訴法新社，他們今天在大馬士革附近一所醫院太平間內發現約40具生前疑似遭酷刑的遺體；這些遺體被塞進屍袋中，上頭有編號，有些附上姓名。

反抗軍戰士哈吉（Mohammed al-Hajj）在電話中告訴法新社：「我親手打開醫院太平間的大門，眼前一片駭人景象：大約40具屍體堆在一起，跡象顯示他們生前曾遭受可怕的酷刑。」

根據法新社目睹數十件哈吉自稱在場拍攝的照片和影片，有些屍體看來是最近遇害；有些死者穿著衣服，有些則赤身裸體。

法新社報導，數以千計的民眾今晚聚集在大馬士革（Damascus）郊外惡名昭著的賽德納亞監獄（Saydnaya）外，他們希望能與在獄中失蹤的親人團聚。

哈吉說，反抗軍收到一名醫院工作人員的舉報，他說一些屍體被丟棄在那裡。

監督機構「賽德納亞監獄拘留者和失蹤者協會」（ADMSP）共同創辦人塞里亞（Diab Serriya）告訴法新社說，這些屍體可能是被關在賽德納亞監獄內的人。

塞里亞說：「哈拉斯塔醫院（Harasta Hospital）是接受被拘留者遺體的主要中心。」

他又說：「屍體會從賽德納亞監獄或蒂什林醫院（Tishrin）運往哈拉斯塔醫院，再從那裡運往亂葬崗。」

根據總部設在英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）表示，至少有6萬人因酷刑或在拘留中心惡劣條件下身亡。

自敘利亞爆發內戰衝突以來，總統阿塞德（Basharal-Assad）政府被控侵犯人權、刑求、強暴，以及任意處決等罪行。

哈吉表示，他希望在政府過渡期間，能聚焦「揭露阿塞德在監獄和拘留中心所犯下的罪行...我們希望將阿塞德以戰犯身分繩之以法。」