阿塞德垮臺仍轟敘利亞 阿拉伯譴責以色列

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列與敘利亞的領土糾紛不會因為阿塞德政權垮台而結束！以色列軍隊近來持續轟炸敘利亞領土，引發沙烏地、卡達與伊拉克不滿而譴責。敘利亞與以色列另有戈蘭高地領土糾紛，未來新政府要如何處理各界都很關注。此外，歐盟各國眼看敘利亞新政府上任，急於將該國難民遣返，也讓聯合國擔心人道危機。

趁機占領土地

根據《半島電視台》報導，以色列除了持續在加薩走廊進行軍事行動外，近來也在戈蘭高地附近的敘利亞領土進行轟炸，引發阿拉伯國家不滿。沙烏地譴責以色列說，該國持續違反國際法，損及敘利亞恢復國家安全、穩定與領土完整性的努力，另外並呼籲國際社會施壓以色列，將侵占的戈蘭高地還給敘利亞。

伊拉克政府也呼籲聯合國安理會譴責以色列對敘利亞領土的鯨吞蠶食，違反以敘1974年的停火協議。以色列在阿塞德政權垮台後，馬上發動行動，企圖擴大對敘利亞領土的占領，以色列總理納坦雅胡則說，這些土地本來就是以色列的，同時感謝將就任的美國總統川普，在第一任期鞏固了以色列的主權。

聯合國提醒難民權益

《半島》另一則報導提到，敘利亞新政府即將誕生，但歐盟許多國家已經想要遣返敘利亞的難民，聯合國高級人權專員葛蘭迪便提醒歐盟各國不要急，畢竟如今敘利亞局勢未定，且難民屬於弱勢族群，希望能確保移民的人權。

《CNN》提到，敘利亞總理賈拉利宣布，將於反叛軍召開會議，確定後續成立新政府的狀況，叛軍還闖入前總理阿塞德的府邸，發現大量奢侈品，還有許多豪車收藏，包括1995年至1997年製造、全球僅349台的法拉利F50，市值恐至少1.6億台幣。由於敘利亞位處中東核心地帶，各國都相當關心後續局勢發展。

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