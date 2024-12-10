涉貪案恢復審理 內唐亞胡將首次出庭

以色列總理內唐亞胡今天將依照法律命令，首次為其曠日持久的貪污官司出庭作證，接下來可能會有好幾週時間，他都得在法庭和作戰室之間來回奔波。

路透社報導，以色列在加薩（Gaza）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動戰爭已經一年多，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）先前獲准在作戰期間延後出庭，但法官5日裁定，現在內唐亞胡必須開始作證。

法院表示，內唐亞胡被控收賄、詐欺及背信，每週將作證3次。

內唐亞胡2019年因3案遭起訴，包括不當收受富豪禮物，並對以國最大報「新消息報」（YediothAhronoth）與新聞網站Walla施以恩惠，以謀求媒體說他好話。他否認有任何不法。

內唐亞胡在準備出庭前夕，又回到了戰前常見的反對執法論調，說針對他的調查是政治迫害。內唐亞胡否認上述指控，也不認罪。

他在聲明中說：「對以色列民主的真正威脅，並非公眾選出的代表造成，而是執法當局中的一些人，這些人拒絕接受選民的選擇，試圖透過瘋狂的政治調查來發動政變，這在任何民主國家都是不可接受的。」