快訊

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

常春藤名校高材生槍殺醫保CEO指「罪有應得」 遭盤查時開始發抖

國防部曝共艦船活動數字驚人形同「築牆」 意圖傳遞「台海內水化」訊息

涉貪案恢復審理 內唐亞胡將首次出庭

中央社／ 特拉維夫10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡今天將依照法律命令，首次為其曠日持久的貪污官司出庭作證。美聯社
以色列總理內唐亞胡今天將依照法律命令，首次為其曠日持久的貪污官司出庭作證。美聯社

以色列總理內唐亞胡今天將依照法律命令，首次為其曠日持久的貪污官司出庭作證，接下來可能會有好幾週時間，他都得在法庭和作戰室之間來回奔波。

路透社報導，以色列在加薩（Gaza）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動戰爭已經一年多，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）先前獲准在作戰期間延後出庭，但法官5日裁定，現在內唐亞胡必須開始作證。

法院表示，內唐亞胡被控收賄、詐欺及背信，每週將作證3次。

內唐亞胡2019年因3案遭起訴，包括不當收受富豪禮物，並對以國最大報「新消息報」（YediothAhronoth）與新聞網站Walla施以恩惠，以謀求媒體說他好話。他否認有任何不法。

內唐亞胡在準備出庭前夕，又回到了戰前常見的反對執法論調，說針對他的調查是政治迫害。內唐亞胡否認上述指控，也不認罪。

他在聲明中說：「對以色列民主的真正威脅，並非公眾選出的代表造成，而是執法當局中的一些人，這些人拒絕接受選民的選擇，試圖透過瘋狂的政治調查來發動政變，這在任何民主國家都是不可接受的。」

以色列 內唐亞胡 收賄 貪汙

延伸閱讀

最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」

前防長控以色列 在加薩犯下戰爭罪

尼坦雅胡提3原因停火 黎巴嫩真主黨稱戰勝以色列

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

相關新聞

涉貪案恢復審理 內唐亞胡將首次出庭

以色列總理內唐亞胡今天將依照法律命令，首次為其曠日持久的貪污官司出庭作證，接下來可能會有好幾週時間，他都得在法庭和作戰室...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

美激烈爭論是否讓敘利亞反抗軍從「恐怖組織」除名 英首相：言之過早

政治新聞網Politico報導，四名美國前、現任安全官員透露，華府激烈爭論是否將敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）移...

大和解！反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮 、和氣收場

路透報導，遜尼派伊斯蘭反抗軍9日拜訪敘利亞卡爾達哈（Qardaha），會晤當地長者取得支持聲明，這是流亡總統阿塞德家鄉兼...

敘利亞總統阿塞德垮台 巴西撤離駐大馬士革大使館

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭反抗軍推翻逃亡後，巴西政府下令撤離巴西駐敘利亞首都大馬士革的...

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

敘利亞反抗軍昨天掌控首都大馬士革並推翻總統阿塞德政權後，敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲前敘國政府軍的陣地，包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。