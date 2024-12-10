美激烈爭論是否讓敘利亞反抗軍從「恐怖組織」除名 英首相：言之過早

政治新聞網Politico報導，四名美國前、現任安全官員透露，華府激烈爭論是否將敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）移出恐怖組織名單，英國首相施凱爾和以色列都認為還需觀望。

HTS在11月底發起閃電戰，11天內陸續占領敘利亞大城市，並且最終攻陷首都大馬士革，推翻總統阿塞德，重創阿塞德背後的伊朗和俄羅斯在地緣政治上的利益。

不過，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）領軍的HTS是美國指定的恐怖組織。喬拉尼與恐怖 組織凱達有長年關年，但是他已在2016年切斷並譴責凱達組織。從此以後，喬拉尼與組織極力轉型，重新包裝為一支反對阿塞德的中間溫和勢力。

阿塞德垮台後，國內外沒有人表示惋惜，他涉及多項暴行和戰爭罪行。

另外，從現有的早期跡象來看，HTS似乎令人放心：HTS宣佈與敘利亞總理合作組成過渡政府，也宣布大赦徵兵和預備役軍人，並承諾不會限制婦女穿著。

不過，根據知情官員透露，華府「對於是否、如何以及何時將HTS移出恐怖組織名單，存在巨大分歧」。主要存疑的反對派是共和黨核心圈，而拜登政府也在觀望HTS會如何兌現先前承諾。

根據美國法律，如果團體從事恐怖主義並威脅美國安全，國務卿可以將其指定為外國恐怖組織（FTO）。FTO成員與支持者可能面臨制裁和刑事起訴，也可能被從美國自由貿易組織名單中剔除。

國務卿可隨時撤銷指定，但相關討論通常經過安全官員長時間審議，出於憂心過早解除反倒給了恐怖份子在貿易上的自由。

但是，英國首相施凱爾表態說，現在討論「為時過早」，以色列也持謹慎態度。