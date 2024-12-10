快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

美激烈爭論是否讓敘利亞反抗軍從「恐怖組織」除名 英首相：言之過早

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
沙姆解放組織首領喬拉尼8日在大馬士革發表談話。美聯社
沙姆解放組織首領喬拉尼8日在大馬士革發表談話。美聯社

政治新聞網Politico報導，四名美國前、現任安全官員透露，華府激烈爭論是否將敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）移出恐怖組織名單，英國首相施凱爾和以色列都認為還需觀望。

HTS在11月底發起閃電戰，11天內陸續占領敘利亞大城市，並且最終攻陷首都大馬士革，推翻總統阿塞德，重創阿塞德背後的伊朗和俄羅斯在地緣政治上的利益。

不過，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）領軍的HTS是美國指定的恐怖組織。喬拉尼與恐怖 組織凱達有長年關年，但是他已在2016年切斷並譴責凱達組織。從此以後，喬拉尼與組織極力轉型，重新包裝為一支反對阿塞德的中間溫和勢力。

阿塞德垮台後，國內外沒有人表示惋惜，他涉及多項暴行和戰爭罪行。

另外，從現有的早期跡象來看，HTS似乎令人放心：HTS宣佈與敘利亞總理合作組成過渡政府，也宣布大赦徵兵和預備役軍人，並承諾不會限制婦女穿著。

不過，根據知情官員透露，華府「對於是否、如何以及何時將HTS移出恐怖組織名單，存在巨大分歧」。主要存疑的反對派是共和黨核心圈，而拜登政府也在觀望HTS會如何兌現先前承諾。

根據美國法律，如果團體從事恐怖主義並威脅美國安全，國務卿可以將其指定為外國恐怖組織（FTO）。FTO成員與支持者可能面臨制裁和刑事起訴，也可能被從美國自由貿易組織名單中剔除。

國務卿可隨時撤銷指定，但相關討論通常經過安全官員長時間審議，出於憂心過早解除反倒給了恐怖份子在貿易上的自由。

但是，英國首相施凱爾表態說，現在討論「為時過早」，以色列也持謹慎態度。

恐怖組織 敘利亞 施凱爾 美國 阿塞德

延伸閱讀

大和解！反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮 、和氣收場

敘利亞總統阿塞德垮台 巴西撤離駐大馬士革大使館

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題

相關新聞

美激烈爭論是否讓敘利亞反抗軍從「恐怖組織」除名 英首相：言之過早

政治新聞網Politico報導，四名美國前、現任安全官員透露，華府激烈爭論是否將敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）移...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

大和解！反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮 、和氣收場

路透報導，遜尼派伊斯蘭反抗軍9日拜訪敘利亞卡爾達哈（Qardaha），會晤當地長者取得支持聲明，這是流亡總統阿塞德家鄉兼...

敘利亞總統阿塞德垮台 巴西撤離駐大馬士革大使館

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭反抗軍推翻逃亡後，巴西政府下令撤離巴西駐敘利亞首都大馬士革的...

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

敘利亞反抗軍昨天掌控首都大馬士革並推翻總統阿塞德政權後，敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲前敘國政府軍的陣地，包含...

後阿薩德時代：敘利亞國內外勢力誰與爭鋒

阿薩德下台，敘利亞內戰進入一個關鍵時刻。反對力量結成的聯盟打破了漫長的僵局。然而，這樣一個聯盟仍是一個意識形態與長遠目標相互對立衝突的組合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。