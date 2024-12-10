快訊

好消息！台美21世紀貿易倡議首批協定 「今天正式生效」

槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

00918規模破5百億、殖利率高股息第一名！股魚：除息6次高達5次成功填息

大和解！反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮 、和氣收場

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞卡米什利一名男子焚燒流亡總統阿塞德的畫像。路透
敘利亞卡米什利一名男子焚燒流亡總統阿塞德的畫像。路透

路透報導，遜尼派伊斯蘭反抗軍9日拜訪敘利亞卡爾達哈（Qardaha），會晤當地長者取得支持聲明，這是流亡總統阿塞德家鄉兼所屬的阿拉維派的大本營；反抗軍此舉也展現並未如阿塞德先前聲稱的暴力報復，對當地居民而言是重要的正向訊號。

阿拉維派是伊斯蘭教什葉派的一個分支，約占敘利亞全國人口的10%，主要集中在靠近地中海和土耳其邊境的拉塔基亞省；卡爾達哈位於這個省內。

三名居民透露，反抗軍代表團與當地數十位宗教人士、長者及其他市政廳人士討論後，阿拉維派的重要人士簽署一份支持反抗軍的聲明，其中強調宗教和文化多樣性，並呼籲新統治者恢復省警察和服務，且同意移交當地居民持有的任何武器。

這份聲明有30多人連署，反抗軍並未簽署。

居民表示，代表團包括「沙姆解放組織」和「自由敘利亞軍」，而這是新統治者展現寬容的訊號，振奮人心。

反抗軍如何對待阿塞德所屬的阿拉維派人口備受關注，因為該族群普遍支持阿塞德，並加入阿塞德的總統衛隊，在長達13年內戰中，許多人為阿塞德家族付出生命。

反抗軍此舉被視為試金石，用以判斷是否會對他們仇視長達50年的前政權實施暴力報復。阿塞德長期聲稱反抗軍是恐怖份子，且聲稱倘若阿塞德政權垮台，反抗軍將屠殺阿拉維派。

伊斯蘭 敘利亞 遜尼派 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞總統阿塞德垮台 巴西撤離駐大馬士革大使館

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

影／敘利亞逃亡總統阿塞德40多台豪車曝光 包括天價Ferrari F50

50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

相關新聞

大和解！反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮 、和氣收場

路透報導，遜尼派伊斯蘭反抗軍9日拜訪敘利亞卡爾達哈（Qardaha），會晤當地長者取得支持聲明，這是流亡總統阿塞德家鄉兼...

敘利亞總統阿塞德垮台 巴西撤離駐大馬士革大使館

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭反抗軍推翻逃亡後，巴西政府下令撤離巴西駐敘利亞首都大馬士革的...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

敘利亞反抗軍昨天掌控首都大馬士革並推翻總統阿塞德政權後，敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲前敘國政府軍的陣地，包含...

後阿薩德時代：敘利亞國內外勢力誰與爭鋒

阿薩德下台，敘利亞內戰進入一個關鍵時刻。反對力量結成的聯盟打破了漫長的僵局。然而，這樣一個聯盟仍是一個意識形態與長遠目標相互對立衝突的組合。

阿塞德流亡俄羅斯 以軍踏進敘利亞

塔斯社等俄羅斯媒體八日引述克里姆林宮消息人士報導，敘利亞總統阿塞德及其家人已到莫斯科，並獲俄方基於人道主義提供庇護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。