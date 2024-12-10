敘利亞反抗軍領袖會晤總理 商議政權移交事宜

從醫生到屠夫，阿薩德家的二兒子或許從沒想過自己會走到這一步。 2011年3月開始，敘利亞從示威、反抗、鎮壓、再到內戰，將近五年的動亂，迄今已造成25萬人殞命、數百萬平民流離失所。而隨著「敘利亞阿拉伯共和國」一詞在地圖上的逐漸消退，此時安坐在大馬士革總統府內的，卻仍是那個統治敘利亞超過45年的姓氏：阿薩德（al-Assad）。

2024-12-09 15:30