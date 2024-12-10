快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

敘利亞反抗軍領袖會晤總理 商議政權移交事宜

中央社／ 大馬士革9日綜合外電報導

敘利亞反抗軍昨天推翻總統阿塞德政權後，反抗軍「沙姆解放組織」今天指出，領袖喬拉尼會見了即將卸任的敘國總理賈拉里，兩人商討「政權移交」事宜。

沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）透過社群平台Telegram發布聲明表示，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）會晤賈拉里（Mohammed al-Jalali），雙方「協調政權移交，保證為敘利亞人民提供服務」。

一段影片顯示，「救世政府」」（Salvation Government）的領導人巴席爾（Mohammed Bashir）也參與了這場會議。

沙姆解放組織從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）廣大地區，並在當地成立「救世政府」。

直到今年11月27日，沙姆解放組織聯合其他反抗軍團體一同發動攻勢，奪取政府軍掌控的國內大片領土，並於昨天奪下首都大馬士革。

巴席爾一直被認為是阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後的過渡政府中，最有可能出任總理的人選。

敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

影／敘利亞逃亡總統阿塞德40多台豪車曝光 包括天價Ferrari F50

50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

阿塞德垮台「抵抗軸心」重創 伊朗中東鏈條將斷裂

相關新聞

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題

多名外交消息人士透露，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻逃亡後，聯合國安理會將在今天下午召...

後阿薩德時代：敘利亞國內外勢力誰與爭鋒

阿薩德下台，敘利亞內戰進入一個關鍵時刻。反對力量結成的聯盟打破了漫長的僵局。然而，這樣一個聯盟仍是一個意識形態與長遠目標相互對立衝突的組合。

阿塞德流亡俄羅斯 以軍踏進敘利亞

塔斯社等俄羅斯媒體八日引述克里姆林宮消息人士報導，敘利亞總統阿塞德及其家人已到莫斯科，並獲俄方基於人道主義提供庇護。

敘利亞的阿薩德：從醫生到暴君「備胎」的繼承路

從醫生到屠夫，阿薩德家的二兒子或許從沒想過自己會走到這一步。 2011年3月開始，敘利亞從示威、反抗、鎮壓、再到內戰，將近五年的動亂，迄今已造成25萬人殞命、數百萬平民流離失所。而隨著「敘利亞阿拉伯共和國」一詞在地圖上的逐漸消退，此時安坐在大馬士革總統府內的，卻仍是那個統治敘利亞超過45年的姓氏：阿薩德（al-Assad）。

50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

俄羅斯媒體8日引述克里姆林宮消息人士說法報導，遭推翻的敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)和家人已抵達俄羅斯首都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。