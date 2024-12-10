敘利亞阿塞德政權垮台 多處軍事陣地遭以色列空襲

敘利亞反抗軍昨天掌控首都大馬士革並推翻總統阿塞德政權後，敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲前敘國政府軍的陣地，包含大馬士革、南部和沿海等地區。

法新社報導，總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說，以色列空襲軍事據點，包括存放反戰車飛彈和防空武器的武器庫。

阿布杜拉曼還提到：「以色列正蓄意摧毀它認為構成威脅的任何事物。」

路透社報導，敘利亞反抗軍推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）後，以色列官員今天稍早表示，為防止任何可能出現的威脅，以方將加強空襲鄰國敘利亞存放先進武器的地點，並在當地維持部署有限軍隊。

儘管阿塞德倒台剷除了以色列宿敵伊朗在該區域發揮影響力的據點，但以蓋達組織（Al-Queda）伊斯蘭主義意識形態為根基的不同反抗軍勢力迅速推進，同樣對區域安全構成風險。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也說，軍方將「摧毀敘利亞全境的重型戰略性武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、長程火箭和岸防飛彈」。

另外，敘利亞人權瞭望台組織今天還提到，土耳其無人機襲擊了敘利亞北部的庫德族控制區，造成11位平民喪命，他們都是同一個家庭的成員，其中包括6名孩童。

敘利亞內戰2011年爆發以來，土耳其多次越境進行軍事干預行動，主要是針對庫德族領導的部隊。如今，土耳其實際掌控敘利亞北部邊境部分地區。