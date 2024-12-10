阿塞德流亡俄羅斯 以軍踏進敘利亞

塔斯社等俄羅斯媒體八日引述克里姆林宮消息人士報導，敘利亞總統阿塞德及其家人已到莫斯科，並獲俄方基於人道主義提供庇護。

敘國反抗軍八日攻入首都大馬士革後，終結阿塞德家族達半世紀統治。路透八日報導說，阿塞德倒台使伊朗和俄國藉以在阿拉伯世界發揮影響力的一大堡壘灰飛煙滅，可謂中東幾代以來最重大轉捩點之一。

前述消息人士說，俄國官員與敘國反抗軍代表聯繫，反抗軍領袖已對敘國境內俄國軍事基地及外交機構的安全做出保證。但該人士並未詳述此一保證的效期。

紐約時報八日引述兩位以色列官員報導，以軍地面部隊上周末越過以敘邊界的非軍事區，控制敘國一側的赫蒙山，以及其他幾個被視為對穩定控制該區域不可或缺的地點。這是自一九七三年十月第四次中東戰爭（贖罪日戰爭）以來，以國地面部隊首次公開進入敘國領土。

以國此次部署時值反抗軍攻入大馬士革，阿塞德政權已垮台之際。以軍參謀總長哈勒維七日晚間似乎證實，以色列部隊已越過戈蘭高地的非軍事區（緩衝區）。他說，以國「已將部隊部署到敘國領土」，但未對此進一步詳述。

以稱控制敘國化武庫存

以國多年來在敘國祕密行動，最近以打擊黎巴嫩真主黨補給線為由，更公然襲擊敘國境內目標。前述兩位以國官員說，以國空軍上周末摧毀恐落入敘國反抗軍手中，並被以國視為戰略威脅的敘國政府軍事資產，包括少量化武庫存，主要是芥子氣和ＶＸ神經毒劑，還有配備雷達的俄製防空飛彈組及發射車與飛毛腿飛彈庫存。

以國總理內唐亞胡八日宣布，已下令以軍接管前述緩衝區，但並未證實是否已進入敘國領土。他同日表示，阿塞德垮台是以國在該地區行動、打擊阿塞德主要支持者伊朗及俄國的結果。以軍宣稱不干涉敘國內部事態，惟必要時將採取行動保護緩衝區內的以國平民。