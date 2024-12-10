阿薩德政權垮台 德國政壇討論遣返敘利亞難民

中央社／ 柏林9日專電

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻逃亡後，對數百萬在德國的敘利亞難民來說是天大好消息；同時，德國政壇開始議論是否將敘利亞難民遣送回國。

據德國聯邦統計局（Destatis）資料顯示，截至2023年12月31日，有97萬2460名敘利亞人在德國尋求庇護，其中有58萬4210名男性，38萬8250名女性。

據德國公共廣播聯盟報導，在德國幾個城市紛紛有敘利亞人上街慶祝阿薩德政權垮台。然而目前敘利亞處在權力更替階段，政權將如何發展仍不明朗，而伊斯蘭主義者很可能接管統治權。

德國國會聯盟派（Union）黨團副主席史巴恩（Jens Spahn）提出建議，聯邦政府首先可以「為任何一個想要返回敘利亞的人提供包機服務，並提供每個人1000歐元」。

史巴恩表示，接著，德國可以與奧地利、土耳其和約旦組織一個「重建與返回會議」。這4個國家是接收最多敘利亞難民的國家。

德國前財政部長、自民黨（FDP）黨主席林德納（Christian Lindner）日前也曾公開就類似的「敘利亞會議」提出建議建議。林德納說，「我相信，我們需要一個國際型的敘利亞會議，德國也可以主辦」。

德國國會外交委員會議員基民盟（CDU）哈特（Jürgen Hardt）認為，目前應就敘利亞政治局勢重新評估，再藉以推測「誰可以繼續得到我們的保護，誰不可以」。

哈特表示，現在做出相關的評估還太早，「接下來幾週才能決定」。他認為，最後許多難民都會主動想返回他們的祖國。

德國國會綠黨（Greens）議員戈林艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）表示，「許多敘利亞難民想盡快回到祖國，但是想像他們有在德國上學的小孩得馬上送回去，這帶來一個很大的不確定性」，「如果那是一個安全的國家，那人們應該、也將會返回」。

德國國會外交委員會主席社民黨（SPD）羅斯（Michael Roth）也呼籲勿過度樂觀。羅斯說，叛亂份子也是由「他不信任的」伊斯蘭團體所支持，目前情況趨向溫和，但問題終究是能否這樣保持下去。羅斯也認為，那些主張停止接納更多敘利亞難民的要求是民粹。

德國 敘利亞 難民

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