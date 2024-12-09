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歐盟仍視沙姆組織為恐怖團體 力挺聯合國調停敘利亞

中央社／ 布魯塞爾9日專電

敘利亞沙姆解放組織帶領反抗軍推翻阿塞德政府，歐盟對外事務發言人表示，沙姆仍是聯合國認定的恐怖組織，歐盟對其制裁尚未解除，將會「聽其言，觀其行」，並將力挺聯合國敘利亞特使的調停工作。

敘利亞8日確定政權變天後，歐洲聯盟（EU）對敘利亞情勢保持觀望。歐盟執行委員會（EuropeanCommission）對外事務發言人艾拉努尼（Anouar ElAnouni）在9日中午例行記者會上作出前述表示。

艾拉努尼說，歐盟目前未與沙姆解放組織（HTS）或其領導人有往來，而聯合國安理會在2014年將沙姆組織認定為恐怖組織，並予以經濟制裁，歐盟27個成員國遵循聯合國決定至今，包括沙姆領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）等人仍在歐盟的制裁名單上。

他表示，歐盟尚未考慮對其解除制裁，由於沙姆組織對敘利亞接下來的情勢發展責任重大，歐盟將「聽其言，觀其行」。若要將沙姆組織從歐盟恐怖組織名單上移除，也須經歐盟27國一致同意。

在2011年阿塞德（Assad）政權暴力鎮壓民眾抗爭活動後，歐盟便與敘利亞政府斷絕外交聯繫。歐盟並已對逾百萬名敘利亞難民提供庇護，後演變為移民政策引爆點之一，因此敘利亞情勢變化牽動歐盟安全和移民等大政。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）8日在社群媒體X發文，指阿塞德垮台為「一個正面且期待已久的發展」，並認為這「也顯示出俄羅斯和伊朗這兩個阿塞德最大後盾的弱點」。

她在今天午間對敘利亞情勢發布正式聲明，呼籲拒絕一切極端主義形式、避免進一步暴力、保障平民安全、遵守國際法，並特別強調須保護少數族群，以及敘利亞的文化遺產和宗教遺跡。

卡拉斯在聲明中表示，接下來重要的是由敘利亞人進行內部對話，確保秩序、和平和具包容性的政權轉移，因此歐盟將透過所有相關政策工具，協助聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）在敘利亞的調停工作。

敘利亞 歐盟 聯合國

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