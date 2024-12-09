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以色列軍方：疑似葉門無人機來襲 所幸無人傷亡

中央社／ 耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列軍方和國際紅十字會以色列分會「紅色大衛之星」表示，一架疑似來自葉門的無人機今天在以色列中部城市雅夫涅的一棟住宅大樓樓頂爆炸，所幸無人傷亡。

法新社報導，軍方表示：「根據初步報告，一架疑似來自葉門的無人機襲擊雅夫涅（Yavne）地區。」

紅色大衛之星（MDA）發言人則說，接獲多通通報，稱一棟位於雅夫涅的大樓「第15層樓陽台」發生爆炸，經過搜查，沒有人傷亡。

伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已向以色列發動數次攻擊，並說他們聲援在加薩走廊的巴勒斯坦人。以色列與盤據加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交火已年餘。

今年7月，青年運動的無人機攻擊特拉維夫（TelAviv）造成以色列一人死亡，致使以色列對葉門荷台達港（Hodeidah）發動報復攻擊。

以色列 爆炸 葉門

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