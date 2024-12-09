阿薩德垮台損俄尊嚴 美憂恐怖組織崛起

敘利亞阿薩德政權潰敗，美國、俄羅斯其實都不樂見！敘利亞總統阿薩德近日已逃往俄羅斯避難，其政權遭反抗軍消滅，外媒分析，這對俄羅斯要與非洲維持經貿聯繫變得更加困難，同時損害俄羅斯在盟友中的威信。美國擔心反對派如過去ISIS一樣，反而造成美國困擾。

俄難救援敘利亞

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯過去對敘利亞大力協助，包括空中部隊支援與設立海空軍事基地，雖然反對派目前表示會確保兩者安全，但過去俄羅斯與阿薩德關係深厚，反對派是否還會願意與俄羅斯交好，也打上了問號。另外，俄羅斯兩座基地都靠地中海，讓俄羅斯過去能與非洲較順暢的軍事貿易與部隊運輸，如今能否維持也在不定數中。

《英廣》也提到，俄羅斯國營電視台主播柯賽列夫有關敘利亞的新聞播報也說明為何阿薩德政權會如此快崩潰。柯賽列夫說，他們並非對敘利亞內戰的狀況視而不見，但俄羅斯還是要先關心自己國家的安全。

在忙於俄烏戰爭下，俄軍對阿薩德政權的保護減少，進而使反抗軍勢如破竹、攻下敘利亞首都大馬士革。

擔心新組織威脅美國

雖然美國與阿薩德政權交惡，但《英廣》另一篇報導提到，美國總統拜登雖然表示，阿薩德政權的崩盤是對俄羅斯與伊朗勢力的嚴重打擊，符合美國的戰略目標，但美國沒有想到會這麼快崩盤，過去援助當地反抗組織只是希望讓俄羅斯與伊朗分心，如今美國反而更擔心當地的權力真空，會讓如ISIS等恐怖組織崛起，對美國造成更大的危害。

《衛報》提到，攻下大馬士革的反抗軍「沙姆突擊部隊」雖然過去有蓋達組織的背景，但成立之後想要積極擺脫過去激進的形象，不過美國仍將其列為恐怖組織，並對於突擊部隊在佔領區的人權狀況有疑慮。

其背後疑似有土耳其援助，但土耳其官方目前都否認，敘利亞未來是否會繼續軍閥割據？阿薩德政權垮台對周遭國家會有什麼影響，各界都還在觀望。

【更多精采內容，詳見 】