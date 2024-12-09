影／阿塞德帶不走的寶貝！40多台豪華名車曝光 包括天價法拉利
敘利亞反抗軍迅速攻陷大馬士革，敘利亞總統阿塞德逃亡俄羅斯尋求庇護，而他收藏超過40台豪車也被人曝光，其中不乏行情超過300萬美元的法拉利F50（約台幣9825萬元），還有許多昂貴名車。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，在位於大馬士革主宮殿附近一處車庫，放有阿塞德收藏數十台豪車。
一段經過核實的影片顯示，這座大型車庫有超過40輛豪車，包括大紅色法拉利F50（Ferrari F50）、法拉利F430、藍寶堅尼LM002、藍寶堅尼Countach、DB9、奧迪R8、賓士SLS、勞斯萊斯Phantom、賓利Continental GT與奧迪Q8；其中至少一輛有大馬士革車牌。
Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.— Abdullah Tanriverdi (@xjourno) December 8, 2024
I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS
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