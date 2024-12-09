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敘利亞阿塞德垮台 昔豪宅成民眾熱門打卡景點

中央社／ 大馬士革8日綜合外電報導

敘利亞首都大馬士革遭反抗軍攻陷後，總統巴夏爾．阿塞德原本門禁森嚴的豪宅成為民眾打卡留念的景點。媒體報導，屋內陳設已遭洗劫一空，僅剩地上四散的元首肖像。

法新社報導，阿塞德官邸內可見到民眾在屋內與偌大的花園裡參觀，房間內幾乎空無一物，只剩一些家具和扔在地板上的阿塞德（Bashar al-Assad）肖像。

44歲的民眾歐瑪（Abu Omar）表示：「我是來復仇的，他們曾以令人難以置信的方式壓迫我們。」

歐瑪補充說，「我拍照是因為很高興能來到他的屋子內」，並展示他手機裡的照片。

敘利亞民眾今天一覺醒來國家已變天，反抗軍在11天的閃電攻勢後席捲大馬士革，宣稱已推翻「暴君」阿塞德。

阿塞德政府垮台前，他的官邸和總統府一向嚴禁一般民眾入內，但在他倉促流亡後，敘利亞民眾得以漫步其中並拍照，還有人拿走家具或擺設。

路透社取得的影片顯示，不少民眾進入拉瓦達（AlRawdah）總統府，孩童們在宏偉氣派的房裡奔跑，民眾拖著大箱子穿越華麗圖案的地板，有幾人在走出總統府大樓時，肩上還扛著椅子。

這讓人想起20年前，伊拉克前獨裁者海珊（SaddamHussein）社會復興黨（Baathist）政權垮台時的情景，當時伊拉克民眾終於能一窺他奢華的宮殿，浴室內還有知名的黃金水龍頭。

敘利亞歷經超過13年內戰後，反抗軍今天奪取大馬士革，不僅迫使阿塞德逃亡，也結束阿塞德家族數十年的統治，對中東而言堪稱一大關鍵時刻。

一名反抗軍說：「伊斯蘭軍隊（反抗軍）已進入總統府。真主至大，我們已控制此處。」

自一週前反抗軍突然發起攻勢，阿塞德就沒再公開發聲。2名高級軍官表示，阿塞德今天稍早已從大馬士革飛往他處。反抗軍則聲稱已進入首都，且未見任何軍隊部署的跡象。

總統府 阿塞德

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