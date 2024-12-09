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影／阿塞德家族逃亡密道曝！走廊就好幾公里 寬到卡車也能過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫家的地下密道被反抗軍曝光。圖／截自@ummukhayr和@YavuzSelim23_1在X的影音
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫家的地下密道被反抗軍曝光。圖／截自@ummukhayr和@YavuzSelim23_1在X的影音

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日攻入首都大馬士革，總統阿塞德與家人倉皇出走俄羅斯尋求庇護，有些家族高層則下落不明，比如阿塞德弟弟、第4裝甲師指揮官馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）；而馬赫的豪宅地下藏著龐大逃生密道也在反抗軍突襲下曝光。

社群平台一段由反抗軍拍攝的影片顯示，在馬赫的豪宅內部，一座白色旋轉樓梯向下延伸通往地道，下去之後還有兩座樓梯通往更深的灰白色地下空間，內部空間寬敞，而且配有高挑弧形的天花板。

這段影片配有一段字幕：「馬赫阿塞德的豪宅下方發現大型地道系統，寬敞到足以讓裝滿芬乃他林毒品和黃金的卡車通行。」

另外一段影片描述，內部設備齊全，「配備通風系統、客廳、臥室、鎖和金屬門」，還有許多深達幾層樓的階梯，通往不同房室的廊道長達好幾英里（1英里約1.6公里）。

據俄羅斯方面消息，在敘利亞首都大馬士革被反抗軍攻陷後，阿塞德下令和平移交政權便辭去總統職務，與家人飛往莫斯科尋求庇護，但是他的弟弟馬赫目前下落不明。

敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫的豪宅被反抗軍曝光。圖／截自@ummukhayr在X的影音
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫的豪宅被反抗軍曝光。圖／截自@ummukhayr在X的影音
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫家遭反抗軍突襲，東西被翻得一片狼藉。圖／截自@YavuzSelim23_1在X的影音
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫家遭反抗軍突襲，東西被翻得一片狼藉。圖／截自@YavuzSelim23_1在X的影音

影片 敘利亞 阿塞德

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