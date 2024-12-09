快訊

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

跑步不到2公里就累到不行？達人教7個技巧輕鬆完成十公里又能瘦身

阿塞德倒台前 央視：有俄伊支持敘反政府成功性不大

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中東問題專家李紹先4日在央視節目訪談中稱，有俄羅斯和伊朗，敍利亞反政府武裝推翻敍政府的可能性不大，結果幾天後阿塞德政府就垮台。（圖／截自央視微博）
大陸中東問題專家李紹先4日在央視節目訪談中稱，有俄羅斯和伊朗，敍利亞反政府武裝推翻敍政府的可能性不大，結果幾天後阿塞德政府就垮台。（圖／截自央視微博）

敘利亞阿塞德政權8日垮台，但大陸中央電視台日前邀請中東問題專家分析敘利亞局勢時，大陸著名中東問題專家李紹先財表示，有俄羅斯伊朗支持，敘利亞反政府武裝推翻敘政府的可能性不大。結果幾天後，敘利亞反抗軍就奪下首都大馬士革，總統阿塞德則倉皇出逃俄羅斯。

專家的國際局勢分析出現如此大的反差感，不禁讓大陸網友在網上群嘲：「這專家我也是服了！」「尷尬了！」「這群專家就是群烏合之眾，還吃我們納稅人這麼多錢，合著我們就是花錢讓他們的妖言惑眾給我們洗腦來著？」

公開資料，李紹先是北京國際關係學院畢業，中國現代國際關係研究院副院長、著名中東問題專家。目前是中共中央黨校特聘教授，寧夏大學中國阿拉伯國家研究學院院長。他同時還有中國中東學會副會長、大陸教育部國別與區域研究專家委員會委員、中央電視台特約評論員等多個頭銜。

李紹先本月4在央視新聞評論節目中信誓旦旦地表示，伊朗和俄羅斯不會眼睜睜地看著敘利亞反政府武裝進一步坐大，攻進首都大馬士革，伊朗不會坐視，而俄羅斯也已經出手了。同日，他在大陸鳳凰衛視也發表同樣的觀點，認為伊朗肯定是要派人員進入的。

大陸網友則在評論區中表示，「打腫臉了！」「這樣的磚家我也可以當！」「太亂了！」

另有許多網友刊出，去年阿塞德夫婦曾訪中國大陸，參加亞運會開幕式，並會見大陸國家主席習近平、總理李強，習當面宣布中敘兩國成為全面戰略伙伴關係。再前往杭州靈隱寺參觀時，寺方還特地為阿塞德打開了中門，以最高禮儀歡迎其來訪。據寺廟人士介紹，靈隱寺開中門一共只開過三次，前兩次分別是迎接鄧小平，另一次是迎接乾隆皇帝。

伊朗 俄羅斯 敘利亞

延伸閱讀

分析家：阿塞德垮台 以色列無意間推了一把

「祝敘利亞人民幸福！」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 陸網友：真靈驗

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

相關新聞

牆上有耳！敘利亞人的恐懼與日常抵抗

敘利亞受威權政府統治多年，人民隨時可能被逮捕監禁，但他們並未因此放棄反抗，內戰10多年後的今日依然如此。

30秒搞懂：誰是奪下大馬士革的敘利亞反抗軍？

8日攻入大馬士革的敘利亞反抗軍，由沙姆解放組織（HTS）以及土耳其支持的民兵組織「敘利亞國民軍」（Syrian Nati...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

阿塞德倒台前 央視：有俄伊支持敘反政府成功性不大

敘利亞阿塞德政權8日垮台，但大陸中央電視台日前邀請中東問題專家分析敘利亞局勢時，大陸著名中東問題專家李紹先財表示，有俄羅...

敘利亞反抗軍推翻阿塞德 全球大國呼籲恢復和平

伊斯蘭主義反抗勢力推翻長期執政的敘利亞統治者阿塞德（Bashar al-Assad）後，全球各國今天均疾呼維護敘利亞及周...

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

敘利亞的阿塞德政權垮台，對全球局勢及投資人的影響為何？根據道瓊社報導，由於敘利亞內戰已經持續十多年，該國經濟已被軍事衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。