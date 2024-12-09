阿塞德倒台前 央視：有俄伊支持敘反政府成功性不大

敘利亞阿塞德政權8日垮台，但大陸中央電視台日前邀請中東問題專家分析敘利亞局勢時，大陸著名中東問題專家李紹先財表示，有俄羅斯和伊朗支持，敘利亞反政府武裝推翻敘政府的可能性不大。結果幾天後，敘利亞反抗軍就奪下首都大馬士革，總統阿塞德則倉皇出逃俄羅斯。

專家的國際局勢分析出現如此大的反差感，不禁讓大陸網友在網上群嘲：「這專家我也是服了！」「尷尬了！」「這群專家就是群烏合之眾，還吃我們納稅人這麼多錢，合著我們就是花錢讓他們的妖言惑眾給我們洗腦來著？」

公開資料，李紹先是北京國際關係學院畢業，中國現代國際關係研究院副院長、著名中東問題專家。目前是中共中央黨校特聘教授，寧夏大學中國阿拉伯國家研究學院院長。他同時還有中國中東學會副會長、大陸教育部國別與區域研究專家委員會委員、中央電視台特約評論員等多個頭銜。

李紹先本月4在央視新聞評論節目中信誓旦旦地表示，伊朗和俄羅斯不會眼睜睜地看著敘利亞反政府武裝進一步坐大，攻進首都大馬士革，伊朗不會坐視，而俄羅斯也已經出手了。同日，他在大陸鳳凰衛視也發表同樣的觀點，認為伊朗肯定是要派人員進入的。

大陸網友則在評論區中表示，「打腫臉了！」「這樣的磚家我也可以當！」「太亂了！」

另有許多網友刊出，去年阿塞德夫婦曾訪中國大陸，參加亞運會開幕式，並會見大陸國家主席習近平、總理李強，習當面宣布中敘兩國成為全面戰略伙伴關係。再前往杭州靈隱寺參觀時，寺方還特地為阿塞德打開了中門，以最高禮儀歡迎其來訪。據寺廟人士介紹，靈隱寺開中門一共只開過三次，前兩次分別是迎接鄧小平，另一次是迎接乾隆皇帝。