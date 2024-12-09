30秒搞懂：誰是奪下大馬士革的敘利亞反抗軍？

8日攻入大馬士革的敘利亞反抗軍，由沙姆解放組織（HTS）以及土耳其支持的民兵組織「敘利亞國民軍」（Syrian National Army）所領導，他們都紮根於敘國西北部，11月27日發動震撼攻勢，打下最大城市阿勒坡和第四大城市哈馬。

HTS領袖喬拉尼（Abu Muhammad al-Jolani），曾經是伊拉克反美叛亂團體的成員之一，那個團體後來演變為「伊斯蘭國」。

HTS的前身是努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra），後來宣布效忠基地組織，但在2016年公開切斷這些聯繫，並重新取名為Hay'at Tahrir al-Sham，簡稱HTS，現在是敘利亞境內最強大的反抗軍。

但HTS被美國認定為恐怖組織，在其控制區內存有嚴重的人權問題，包括處決被指控與對手組織有聯繫的人，以及被指控褻瀆神明和犯下通姦罪的人。

HTS與敘利亞國民軍時而為敵，時而為友，兩個組織的目標可能有分歧。

土耳其支持的民兵有意在土耳其邊境附近建立緩衝區，以便隔開與安卡拉對立的庫德族激進分子。土耳其一直大力支持謀求推翻阿塞德的戰士，但最近卻敦促尋求和解，土國官員還強烈否認了介入目前攻勢。