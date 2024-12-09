敘利亞反抗軍推翻阿塞德 全球大國呼籲恢復和平

伊斯蘭主義反抗勢力推翻長期執政的敘利亞統治者阿塞德（Bashar al-Assad）後，全球各國今天均疾呼維護敘利亞及周邊地區的穩定與和平。

以下為法新社彙整各方對敘利亞政局丕變的主要反應：

● 俄羅斯：高度戒備

力挺阿塞德的俄羅斯表示，駐敘俄軍處於高度戒備狀態，但反抗軍已「保證」其在敘利亞軍事基地的安全。

在阿塞德逃往莫斯科的消息曝光之前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天曾表示，敘利亞絕不能落入「恐怖組織」手中。

● 美國：阿塞德應該承擔責任

美國總統拜登表示：「我們將與所有敘利亞派別接觸…以促成敘利亞從阿塞德政權過渡到一個獨立的主權國家。」

當問到該如何處置推翻的阿塞德時，拜登表示：「阿塞德應該承擔起責任。」

● 中國：恢復穩定

中國外交部表示，北京「密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢復穩定」。

● 伊朗：保持友好關係

伊朗外交部表示，預期與敘利亞繼續保持「友好」關係。

伊朗外交部也表示，將根據大馬士革「關鍵參與方」的表現來決定對待敘利亞的「適當方式」。

● 土耳其：癒合傷痕

多年來一直支持敘利亞反抗運動的土耳其，外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，土耳其將協助「癒合敘利亞的傷痕，並保障敘利亞的統一、完整與安全」。

● 聯合國：審慎樂觀

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）表示，敘國反抗軍一舉推翻阿塞德政權，標記著敘利亞近14年內戰的「重要分水嶺」。

裴凱儒表示：「今天，我們謹慎樂觀地期待新篇章的開始，一個為所有敘利亞人迎來和平、和解、尊嚴與包容的未來。」

● 法國：樂見「野蠻」政權告終

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對阿塞德在敘利亞的「野蠻政權」垮台表示樂見。

他在社群平台X上寫道：「我向敘利亞人民致敬，向他們的勇氣和毅力致敬。在這個動盪不安的時刻，我向他們送上和平、自由與團結的祝福。」

● 德國：準備好貢獻一己之力

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將阿塞德垮台稱為「好消息」，並表示德國準備為政治解決方案「貢獻一己之力」，協助這個受戰爭摧殘的國家重獲和平。蕭茲並未進一步具體說明。

蕭茲說：「阿塞德以殘酷手段壓迫自己人民，他的良知要為無數條性命負責。」

● 阿拉伯聯合大公國：敘國人民需共同努力

阿拉伯聯合大公國總統的外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）呼籲敘利亞人應該合作，以避免陷入混亂的漩渦。

加爾加希說：「我們期盼敘利亞人共同努力，不再重演混亂局面。」

● 英國：建立和平穩定的敘利亞

英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲建立一個和平穩定的敘利亞，並強調應保護平民和少數族群。

施凱爾今天抵達阿拉伯聯合大公國時表示，他正在「與區域盟友進行對話」，並稱阿塞德倒台是「一個真正的機會」。

● 歐盟：保障所有少數民族

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同樣表示，歐盟將協助重建「一個保障所有少數族群的敘利亞國家」。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱阿塞德垮台為「一個正面且期待已久的發展」，並認為這「也顯示出俄羅斯和伊朗這兩個阿塞德最大後盾的弱點」。

● 以色列：打擊伊朗

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱阿塞德被推翻為「伊朗邪惡軸心的核心環節」被擊垮。

他表示，阿塞德垮台是以色列對伊朗和黎巴嫩什葉派基本教義軍事和政治組織真主黨（Hezbollah）「施加打擊引發的直接結果」。

● 烏克蘭：不要依賴蒲亭

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）對阿塞德的下台表示歡迎，並說依賴俄國總統蒲亭（VladimirPutin）的獨裁者注定會垮台。西比哈同時強調，基輔力挺敘利亞人民。