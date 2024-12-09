快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

阿塞德垮台民兵動向難料 敘利亞局勢陷真空

中央社／ 紐約8日專電

執政超過半世紀的敘利亞阿塞德政權今天快速垮台，過去從北非到中東穆斯林國家陸續推翻霸權者，政局繼續由強人把持，陷入紊亂。區域國家憂心敘利亞民兵團體欠缺國政領導，重要中東國家將面臨權力真空局面。

阿塞德家族在敘利亞掌權達半世紀，過去2週沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham, HTS）等團體進逼首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）週日倉促流亡俄羅斯

支持阿塞德政權的區域國家俄羅斯、伊朗對局勢感到震驚，土耳其認為出現希望，但憂心庫德族翻身，以色列加強臨近戈蘭高地用兵，美國現任與候任總統皆靜觀其變。

敘利亞陷入內戰達13年，阿塞德鐵腕統治，大批異議分子遭逮捕，人民流亡。俄羅斯與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）是阿塞德政權最主要支持者，由於莫斯科深陷烏克蘭戰事，真主黨與伊朗遭以色列攻擊，兩國無暇處理紊亂的敘利亞局勢，民兵在兩週內達陣推翻阿塞德政權。

長期關注中東局勢的紐約時報（New York Times）猶太裔專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，軍閥割據擴張勢力仍是憂心的大問題。中東國家在近代史後期才遭殖民，但脫殖後無法自我統治。

他認為，從利比亞、葉門、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、索馬利亞到蘇丹，外國勢力都無法介入與穩定局勢，這些國家無法管理境內的多元族裔，推動跨族裔接觸，創造穩定與經濟成長。

敘利亞民眾在大馬士革慶祝歡呼，不過對美、俄與區域主國家都憂心結果將影響各國利益，阿塞德政府倉促垮台，敘利亞欠缺政府管制安排，問題恐將影響附近國家。

敘利亞北部屬庫德族範圍區，中部由民兵及少數伊斯蘭國團體掌握，阿塞德政府僅控制與伊拉克及黎巴嫩接壤地區。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述西方外交人員的觀察，各界可以看到大規模與快速的勝利，但問題才要開始。2011年利比亞強人格達費（MuammarGaddafi）被推翻後，即陷入鬥爭與內鬨的混亂局勢。

俄羅斯、伊朗與土耳其外長將在卡達舉行會議，討論阿塞德政府結束後，民兵團體如何推動外交途徑。

1967年以色列對埃及、敘利亞與約旦發起6日戰爭，戰事迅速結束，以色列領土大幅擴張，落敗的敘利亞陷入紊亂，阿塞德家族1971年起掌權至今，如今因以色列對哈瑪斯（Hamas）、真主黨與伊朗發起戰事，俄羅斯無暇顧及中東，快速衰亡。

俄羅斯 敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

烏克蘭：敘利亞阿塞德倒台 凸顯俄國軟弱

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

推翻阿塞德政權 敘利亞反抗軍宣布大馬士革宵禁

相關新聞

以色列軍隊50年來首度闖敘利亞！占領境內目標 搶武器、毀軍火庫存

紐約時報引述匿名以色列官員報導，以色列地面部隊在周末越過與敘利亞邊界的非軍事區，控制敘利亞一側的黑門山（Mount He...

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

敘利亞的阿塞德政權垮台，對全球局勢及投資人的影響為何？根據道瓊社報導，由於敘利亞內戰已經持續十多年，該國經濟已被軍事衝突...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

敘利亞反抗軍推翻阿塞德 全球大國呼籲恢復和平

伊斯蘭主義反抗勢力推翻長期執政的敘利亞統治者阿塞德（Bashar al-Assad）後，全球各國今天均疾呼維護敘利亞及周...

阿塞德垮台 路透：中東數個世代以來最重大轉折點

敘利亞反抗軍發動一波閃電攻勢，今天沒有遭遇阻撓就奪下首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德於13年內戰和60年家族獨裁統治之後...

回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

敘利亞阿塞德政權不敵伊斯蘭組織反抗軍「沙姆解放組織」慘敗，美國總統拜登8日首度發表實質評論，證實已經在敘利亞進行數十次空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。