阿塞德垮台民兵動向難料 敘利亞局勢陷真空

執政超過半世紀的敘利亞阿塞德政權今天快速垮台，過去從北非到中東穆斯林國家陸續推翻霸權者，政局繼續由強人把持，陷入紊亂。區域國家憂心敘利亞民兵團體欠缺國政領導，重要中東國家將面臨權力真空局面。

阿塞德家族在敘利亞掌權達半世紀，過去2週沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham, HTS）等團體進逼首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）週日倉促流亡俄羅斯。

支持阿塞德政權的區域國家俄羅斯、伊朗對局勢感到震驚，土耳其認為出現希望，但憂心庫德族翻身，以色列加強臨近戈蘭高地用兵，美國現任與候任總統皆靜觀其變。

敘利亞陷入內戰達13年，阿塞德鐵腕統治，大批異議分子遭逮捕，人民流亡。俄羅斯與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）是阿塞德政權最主要支持者，由於莫斯科深陷烏克蘭戰事，真主黨與伊朗遭以色列攻擊，兩國無暇處理紊亂的敘利亞局勢，民兵在兩週內達陣推翻阿塞德政權。

長期關注中東局勢的紐約時報（New York Times）猶太裔專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，軍閥割據擴張勢力仍是憂心的大問題。中東國家在近代史後期才遭殖民，但脫殖後無法自我統治。

他認為，從利比亞、葉門、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、索馬利亞到蘇丹，外國勢力都無法介入與穩定局勢，這些國家無法管理境內的多元族裔，推動跨族裔接觸，創造穩定與經濟成長。

敘利亞民眾在大馬士革慶祝歡呼，不過對美、俄與區域主國家都憂心結果將影響各國利益，阿塞德政府倉促垮台，敘利亞欠缺政府管制安排，問題恐將影響附近國家。

敘利亞北部屬庫德族範圍區，中部由民兵及少數伊斯蘭國團體掌握，阿塞德政府僅控制與伊拉克及黎巴嫩接壤地區。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述西方外交人員的觀察，各界可以看到大規模與快速的勝利，但問題才要開始。2011年利比亞強人格達費（MuammarGaddafi）被推翻後，即陷入鬥爭與內鬨的混亂局勢。

俄羅斯、伊朗與土耳其外長將在卡達舉行會議，討論阿塞德政府結束後，民兵團體如何推動外交途徑。

1967年以色列對埃及、敘利亞與約旦發起6日戰爭，戰事迅速結束，以色列領土大幅擴張，落敗的敘利亞陷入紊亂，阿塞德家族1971年起掌權至今，如今因以色列對哈瑪斯（Hamas）、真主黨與伊朗發起戰事，俄羅斯無暇顧及中東，快速衰亡。