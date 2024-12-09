敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

敘利亞的阿塞德政權垮台，對全球局勢及投資人的影響為何？根據道瓊社報導，由於敘利亞內戰已經持續十多年，該國經濟已被軍事衝突和西方制裁榨乾，加上它並不是石油生產大國，不太可能對全球市場產生直接影響。對伊朗和俄羅斯而言，他們在阿拉伯世界發揮影響力的堡壘則就此毀於一旦，可能連帶造成全球秩序三大變化。

首先，敘利亞改朝換代將對它與俄羅斯的聯盟形成打擊，連帶影響到俄烏戰爭。俄軍設在敘國地中海沿岸塔爾圖斯的海軍設施，未來命運尚不明朗。

美國總統當選人川普立即在社群媒體發文，呼籲俄烏「立即停火」。他敦促俄羅斯總統普亭展開談判：「我懂他。現在是他行動的時候了。中國能提供幫助。」俄烏若達成協議，西方可能放緩對俄羅斯的制裁，穀物和天然氣等商品的供應可能獲得改善。

第二，以色列最近在黎巴嫩的攻擊，擊斃了伊朗代理勢力真主黨的長期領導人和副手，可能助長阿塞德政權垮台；再失去地區性盟友的伊朗將愈發孤立，而鷹派的川普政府重新掌權，將讓伊朗承壓更大，至於結果如何則不明朗。

歐亞集團的伊朗分析師布魯（Gregory Brew）在社交媒體上發文表示，伊朗最高領導人哈米尼可能承認遭到孤立，嘗試與美國和其他國家談判達成協議，或者，「過去的10天讓他相信是時候製造核彈了」。

西方情報機構認為伊朗並未擁有核武，但可能很快會試圖製造核武。今年石油價格走跌，至略高於每桶67美元。如果出現衝突限制供應的跡象，很可能扭轉這種趨勢，再次推高全球能源價格。

第三，根據聯合國統計，敘利亞內戰迫使500多萬人逃離敘利亞，成為難民。歐盟仰賴與敘利亞接壤的土耳其，不讓移民進入西歐大部分地區。

但土耳其不想再負責安置這些難民。如果大量難民能安全返回敘利亞，能緩和土國的政治緊張局勢。