回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

敘利亞阿塞德政權不敵伊斯蘭組織反抗軍「沙姆解放組織」慘敗，美國總統拜登8日首度發表實質評論，證實已經在敘利亞進行數十次空襲，防止伊斯蘭國（ISIS，簡稱IS）藉機死灰復燃，並計劃「接下來幾天內」與該地區領導人對話與派遣美國官員前往部署。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登8日在羅斯福廳發表談話表示，這是敘利亞人民建設美好未來的「機遇」，「同時也是充滿風險和不確定性的時刻」，接下來美國將與地區盟邦和敘利亞利害關係人合作管理風險。

拜登指出，美國的優先事項是防範IS重新崛起，將保護美國人員繼續執行打擊任務，他補充，美國「清楚意識IS將試圖利用真空死灰復燃、打造避風港」，但美國「不會讓這種情況發生」。

具體作法包括確保IS武裝分子被關押的拘留設施的安全，以及在敘利亞實施針對IS的「精準打擊」。

美軍中央司令部證實8日進行數十次空襲，出動B-52轟炸機、F-15戰鬥機和A-10攻擊機，打擊超過75個IS目標。

美國負責中東地區的最高指揮官庫里拉（Erik Kurilla）聲明，不會允許IS重組並利用敘利亞當前局勢。他表示，「敘利亞的所有組織應該清楚一點，如果他們以任何方式與IS合作或支持IS，我們將追究其責任」。

拜登發表評論之際，距離候任總統川普上任僅6周多，而川普日前才表示美國不該介入。在7日稍早，反抗軍攻占大馬士革時，川普表示，阿塞德政權垮台說明背後的俄羅斯和伊朗「已處於虛弱狀態」。