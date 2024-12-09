快訊

為誰洗碗燒死8家人…死刑得因「憲判8號」撤銷？ 被害家屬斥律師：不要再傷害我們了

3原因 敘利亞反抗軍12天推倒阿塞德

聽新聞
0:00 / 0:00

回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登8日在白宮針對敘利亞情勢發表談話。歐新社
美國總統拜登8日在白宮針對敘利亞情勢發表談話。歐新社

敘利亞阿塞德政權不敵伊斯蘭組織反抗軍「沙姆解放組織」慘敗，美國總統拜登8日首度發表實質評論，證實已經在敘利亞進行數十次空襲，防止伊斯蘭國ISIS，簡稱IS）藉機死灰復燃，並計劃「接下來幾天內」與該地區領導人對話與派遣美國官員前往部署。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登8日在羅斯福廳發表談話表示，這是敘利亞人民建設美好未來的「機遇」，「同時也是充滿風險和不確定性的時刻」，接下來美國將與地區盟邦和敘利亞利害關係人合作管理風險。

拜登指出，美國的優先事項是防範IS重新崛起，將保護美國人員繼續執行打擊任務，他補充，美國「清楚意識IS將試圖利用真空死灰復燃、打造避風港」，但美國「不會讓這種情況發生」。

具體作法包括確保IS武裝分子被關押的拘留設施的安全，以及在敘利亞實施針對IS的「精準打擊」。

美軍中央司令部證實8日進行數十次空襲，出動B-52轟炸機、F-15戰鬥機和A-10攻擊機，打擊超過75個IS目標。

美國負責中東地區的最高指揮官庫里拉（Erik Kurilla）聲明，不會允許IS重組並利用敘利亞當前局勢。他表示，「敘利亞的所有組織應該清楚一點，如果他們以任何方式與IS合作或支持IS，我們將追究其責任」。

拜登發表評論之際，距離候任總統川普上任僅6周多，而川普日前才表示美國不該介入。在7日稍早，反抗軍攻占大馬士革時，川普表示，阿塞德政權垮台說明背後的俄羅斯和伊朗「已處於虛弱狀態」。

IS 伊斯蘭國 拜登 敘利亞 空襲 美國

延伸閱讀

敘利亞阿塞德政權垮台震盪中東 全球反應一次看

敘利亞阿塞德政權垮台 拜登：將防伊斯蘭國趁機重起

川普：不會試圖撤換聯準會主席鮑爾

中東巨變 敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革 總統阿塞德逃亡

相關新聞

回應敘利亞阿塞德政權垮台！拜登：美空襲IS逾75個目標 防止趁虛而入

敘利亞阿塞德政權不敵伊斯蘭組織反抗軍「沙姆解放組織」慘敗，美國總統拜登8日首度發表實質評論，證實已經在敘利亞進行數十次空...

以色列軍隊50年來首度闖敘利亞！占領境內目標 搶武器、毀軍火庫存

紐約時報引述匿名以色列官員報導，以色列地面部隊在周末越過與敘利亞邊界的非軍事區，控制敘利亞一側的黑門山（Mount He...

座機沒被擊落 俄官媒：敘利亞總統阿塞德正在莫斯科

俄國官媒塔斯社和「俄羅斯新聞社」（RIA）8日引述1位克里姆林宮消息人士報導，垮台的敘利亞總統阿塞德（Bashar As...

阿塞德垮台 路透：中東數個世代以來最重大轉折點

敘利亞反抗軍發動一波閃電攻勢，今天沒有遭遇阻撓就奪下首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德於13年內戰和60年家族獨裁統治之後...

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生三大變化

敘利亞的阿塞德政權垮台，對全球局勢及投資人的影響為何？根據道瓊社報導，由於敘利亞內戰已經持續十多年，該國經濟已被軍事衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。