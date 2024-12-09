反抗軍領袖赴大馬士革大清真寺 獲敘利亞民眾歡呼

敘利亞反抗軍沙姆解放組織發動一波閃電攻勢，於不到兩週內奪取政府掌控的首都大馬士革。其領袖喬拉尼今天在具指標意義的奧米亞大清真寺為「歷史性勝利」喝彩。

法新社報導，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）逃亡後，敘利亞全國歡欣鼓舞慶祝阿塞德家族50年鐵腕統治告終。沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）發表上述談話同時，俄羅斯多家通訊社報導，巴夏爾．阿塞德和家人已經抵達俄羅斯首都莫斯科。

喬拉尼以本名夏拉（Ahmed al-Sharaa）在奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque）發表演說時指出：「此一勝利，我的兄弟們，對這個地區而言具有歷史性意義。」

他在上傳加密通訊軟體Telegram的影片中同時表示，由反抗軍接管也是「這個伊斯蘭教國家全國」的勝利。

他說，「今天，敘利亞得到淨化」，強調「此一勝利源自於在監獄中長期受苦的人，以及打破枷鎖的聖戰士們」。

他強調，在巴夏爾．阿塞德治下，敘利亞變成「遂行伊朗人野心」之地、「宗派主義盛行」。他指的是巴夏爾．阿塞德的盟友德黑蘭及其代理人黎巴嫩什葉派基本教義軍事和政治組織真主黨（Hezbollah）。

根據網路上流傳的影片，他進入奧米亞大清真寺時，群眾為他歡呼並高喊「真主至大」。

沙姆解放組織前身是蓋達組織（Al-Qaeda）在敘利亞分支的努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra）。努斯拉陣線於2016年7月宣布脫離蓋達而自立門戶，並與全球恐怖網絡劃清界線，以免成為外國聯軍攻擊目標。努斯拉陣線後來與其他武裝團體整併，於隔年成立沙姆解放組織。

被西方政府正式宣布為恐怖組織的沙姆解放組織多年來一直試圖改變形象。