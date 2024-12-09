克宮消息：巴夏爾．阿塞德與家人抵莫斯科獲庇護

俄羅斯多家通訊社今天引述克里姆林宮消息人士報導，遭到推翻的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德和家人已經抵達俄羅斯首都莫斯科，並獲當局庇護。

塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（Ria Novosti）、國際傳真社（Interfax）引述未具名的克宮消息人士報導：「巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）總統已經抵達莫斯科。俄羅斯基於人道主義理由，已經授予他們庇護。」

美聯社報導，敘利亞反抗軍11月底發起攻勢後，今天以勢如破竹之姿進入首都大馬士革，據報巴夏爾．阿塞德一早離開敘利亞，結束阿塞德家族50年的鐵腕統治。當地民眾湧上街頭呼應響徹城區的慶祝槍響。

當地局勢瞬息萬變，敘利亞和更廣泛中東地區的未來引發疑慮。俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利安斯基（Dmitry Polyansky）在加密通訊軟體Telegram發文說，莫斯科已經要求聯合國安全理事會開會，商討敘利亞局勢。

與此同時，法新社報導，俄羅斯多家通訊社今天引述克宮消息人士指出，在這波閃電攻勢中推翻巴夏爾．阿塞德的敘利亞反抗軍已經針對俄羅斯駐敘利亞軍事基地「的安全作出保證」。

這位消息人士告訴國營塔斯社和俄羅斯新聞社：「俄羅斯官員與敘利亞武裝反抗軍代表聯繫，他們的領導者已經針對敘利亞領土上俄羅斯軍事基地和外交機構的安全作出保證。」