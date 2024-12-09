座機沒被擊落 俄官媒：敘利亞總統阿塞德正在莫斯科

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
一名男子8日在賽普勒斯首都尼柯希亞拿著敘利亞國旗，慶祝阿塞德倒台。美聯社
一名男子8日在賽普勒斯首都尼柯希亞拿著敘利亞國旗，慶祝阿塞德倒台。美聯社

俄國官媒塔斯社和「俄羅斯新聞社」（RIA）8日引述1位克里姆林宮消息人士報導，垮台的敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）已攜家帶眷到莫斯科。俄國並已基於「人道考量及原因」，給予他及其家人庇護。

美聯社雖未能立即核實前述俄國官媒報導，但已連繫克宮置評。據外媒報導，阿塞德8日一早就飛離敘利亞。

RIA也引述1位克宮消息人士報導，敘利亞反抗軍已向莫斯科保證敘國境內俄國軍事基地、即沿海省份拉塔基亞（Latakia）和塔爾圖斯（Tartus）與俄國駐敘使領館的安全。但該人士未提到更多詳情。

敘利亞 莫斯科 阿塞德

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