推翻阿塞德政權 敘利亞反抗軍宣布大馬士革宵禁
11月底發起閃電攻勢，並於今天從敘利亞政府手中奪下首都大馬士革的伊斯蘭主義反抗軍宣布，大馬士革實施宵禁到明天清晨。
法新社報導，沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham）為首的反抗軍派系聯合作戰室在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出，聯合作戰室「宣布大馬士革巿下午4時實施宵禁到（隔天）清晨5時」。
與此同時，以色列軍方今天也對敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）非軍事化緩衝區內的5個城鎮實施宵禁。
以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在X平台宣布，「為了安全，你們必須待在家中不要外出，直到另行通知」。
這個緩衝區毗鄰戈蘭高地以色列占領地區。敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權遭到推翻後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早下令以軍占領這個緩衝區。
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