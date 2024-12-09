敘利亞反抗軍領袖喬拉尼 務實激進分子

法新社八日報導，敘利亞反抗軍沙姆解放組織（HTS）領袖喬拉尼被認為是極端主義者，但為了達到目標會展現較溫和姿態，反抗軍攻入大馬士革時下令民兵不得接近公務機關、表明反抗軍最大目標是推翻阿塞德，伊斯蘭政治事務專家裴瑞特形容喬拉尼是「務實激進分子」。

喬拉尼生於一九八二年，在大馬士革自治市梅澤赫的富裕家庭長大。獨立媒體「中東之眼」報導，二○○一年九一一事件後，他才被聖戰思想吸引，開始浮現聖戰主義跡象。

美國為首盟軍二○○三年入侵伊拉克，喬拉尼離開敘國參戰，加入伊拉克境內的凱達組織，他在支持者眼中是務實主義者，但在對手眼中則是投機，二○一五年聲稱與「伊斯蘭國」（IS）不同，自己無意攻擊西方國家，二○一六年跟凱達組織斷絕關係以來，一直設法將自己塑造為形象較溫和的領袖，但至今未能消除分析家與西方國家質疑，仍將HTS列為恐怖組織。