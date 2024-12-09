敘利亞反抗軍 3D列印零組件

英國金融時報及半島電視台報導，沙姆解放組織（HTS）過去五年實施軍事改革並自行研製無人機及飛彈，已脫胎換骨成為戰力強大的軍事組織。

五年前該組織只求避免遭敘國政府軍消滅，如今除了有集中指揮體系，還有能快速部署的作戰單位，從步兵、砲兵、特種兵、戰車、無人機到狙擊手一應俱全，甚至有兵工廠和軍事學校。

專家指出，在民宅、車庫或倉庫改建的小型作坊製造無人機，缺乏零組件就靠3D列印，專業知識大多從網路習得。

HTS也投資生產遠程飛彈、火箭和迫擊砲，最近更在實戰中投入一種外界尚不清楚的新型飛彈系統。華府智庫中東研究所研究員李斯特說，是彈頭裝藥量可觀的大型飛彈，可在地面部隊發動攻勢前先從數十公里外向空曠地帶發射一輪飛彈轟炸。