敘利亞阿塞德政權垮台 以總理下令軍方占領雙方緩衝區
在敘利亞阿塞德政權垮台後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他已下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區。
敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，終結阿塞德家族近50年的統治。
內唐亞胡指出，以色列1974年與敘利亞的停止衝突協議「已經瓦解」，因此他指示軍方占領緩衝區及附近制高點。他還說：「我們不會允許任何敵對勢力在我們的邊界紮根。」
敘利亞軍隊曾在1967年的戰爭中，利用戈蘭高地（Golan Heights）朝以色列開火，導致以軍進入高地並奪取1200平方公里的土地。
以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。
在1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國（UN）維和部隊從此駐守當地。
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