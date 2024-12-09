敘利亞阿塞德垮台 反抗軍攻入大馬士革

敘利亞反抗軍八日控制首都大馬士革，俄羅斯外交部稱敘利亞總統阿塞德已離開敘國且目前下落不明。這是二○一八年以來，反抗軍首次攻進大馬士革，終結實施廿四年威權統治的阿塞德政權，也代表阿塞德家族五十年的統治告終。

川普：美不應捲入敘國衝突

敘利亞位處中東要衝，反抗軍推翻阿塞德政權的速度超乎外界預料，讓外界關注該處地緣政治風險會不會升高，以及極端組織伊斯蘭國（IS）會不會捲土重來。

美國總統當選人川普八日說，阿塞德失勢是因為俄羅斯拋棄他；俄國起初就不應保護阿塞德，而由於不該開始的俄烏戰爭，莫斯科已對敘利亞盡失興趣。川普七日已說，美國不應捲入敘利亞衝突，「敘利亞情況一團糟」，但敘國不是美國的朋友，美國不應與該國有任何關係，「這不是我們的戰爭」。

敘利亞反抗軍一名戰士八日在大馬士革踩踏總統阿塞德的父親、已故總統哈菲茲．阿塞德的毀損雕像。（美聯社）

敘總理：政權將交臨時政府

兩名敘利亞消息人士稱，阿塞德可能死於墜機。敘利亞總理賈拉里說，政府已準備好向反對派伸出手，將職能移交給臨時政府。

隨著阿塞德家族五十年的統治告終，敘利亞反抗軍聯盟八日說，會繼續在該國致力完成權力移交，交予一個有完整行政權的過渡性治理組織。

領導反抗軍的伊斯蘭主義組織沙姆解放組織（HTS）八日在通訊軟體ＴＧ說，其部隊開始進入大馬士革。美聯社駐大馬士革記者報導，該市市郊沿路可見成群的武裝居民，還聽到槍聲。大馬士革警察總部似乎人去樓空；軍隊檢查哨被棄守，阿塞德海報下方還有軍服丟在地上。

敘利亞反抗軍十一月廿七日發動閃電攻勢，接連攻下第二大城阿勒坡和中部戰略要城哈瑪，更於短短一天的戰鬥行動取得第三大城、敘國中部城市荷姆斯完整控制權。

傳阿塞德座機遭到擊落身亡

敘利亞總統阿塞德。（美聯社）

路透八日引述了航班追蹤網站Flightradar報導，約在反抗軍據報導攻占大馬士革時，一架敘利亞航空飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，但該飛機後來突然掉頭，朝相反方向飛行數分鐘，然後從雷達上消失。一名敘利亞消息人士說，這可能是應答機被關閉，但他相信有可能是該機已被擊落，不過他未提供其他細節。路透無法立即確定有誰在前述飛機上；阿塞德和其妻兒的下落暫不明朗。

阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加希八日被問到阿塞德是否人在阿聯，加爾加希回答：「我不知道」。

俄國外交部八日則說，阿塞德已辭職並離開敘利亞，但該部沒有提供阿塞德確切下落細節，只說他與武裝衝突的各方舉行了會談；阿塞德曾指示要和平移交權力，俄國未參與談判。

白宮聲明，美國總統拜登和其團隊正密切監控敘利亞的異常事態，並和區域盟友隨時保持聯繫。

美國國防部中東事務副助理部長夏皮洛說，美國將繼續維持在敘東的駐紮，並將採必要措施防止極端組織伊斯蘭國捲土重來。美國國安顧問蘇利文七日說，美國當前在敘利亞優先要務是確保當地衝突不會助長伊斯蘭國復甦或引發人道災難。